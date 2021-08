Rihanna se convierte en la cantante más rica del mundo

La estrella de música Rihanna ha entrado en el exclusivo club de los multimillonarios. La cantante de 'Umbrella' cuenta ahora con un patrimonio estimado en 1.700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. A pesar de lo que muchos puedan creer, Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty, no logró amasar esta cantidad de dinero por su música, sino por su línea de cosméticos bautizada Fenty Beauty, que aporta 1.400 millones de dólares a su patrimonio. La misma fue lanzada en 2017 en asociación 50-50 con la compañía de artículos de lujo LVMH y ahora tiene un valor estimado en 2.800 millones de dólares.

Este no es el único negocio exitoso de la cantante nacida en Barbados, aunque es sin duda el más rentable. La artista también tiene una compañía de lencería, llamada Savage x Fenty, valorada en 270 millones de dólares. A esto se le suma sus ganancias por la música y la actuación.

when #GLOSSBOMB is #1 in North America…annnnddd #GLOSSBOMBHEAT is numero tres!!! I never get used to this shit! Thank you guys for lovin up on my lil @fentybeauty lipglosses man pic.twitter.com/rYEn6Xnib2