Nadal volvió al circuito con un triunfo ante Sock

El español Rafael Nadal retornó exitosamente al circuito ATP de tenis profesional, al doblegar en tres sets al estadounidense Jack Sock, para avanzar a la segunda ronda del torneo de Washington (ATP 500), que se disputa sobre superficie dura y repartirá premios por 2.046.340 dólares.



El tenista mallorquín, de 35 años y número 3 del ranking mundial, superó en tres horas y cuatro minutos y con segmentos de 6-2, 4-6 y 7-6 a Sock (192), quien recibió una invitación especial de parte de la organización.



De este modo, el ganador de 88 títulos en el circuito (19 de ellos certámenes de Grand Slam) volvió con victoria a la competencia, luego de un parate de dos meses, que incluyó ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El anterior encuentro oficial de Nadal se había dado en la semifinal de Roland Garros, en junio pasado, cuando cayó en cuatro sets con el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo.



En segunda ronda, el español se medirá el jueves con el sudafricano Lloyd Harris (50), quien se benefició con el retiro anticipado del local Tennys Sandgren (83), con parciales de 6-4, 1-0 y abandono.



El torneo de Washington tiene una larga tradición y se celebra desde la edición 1969. Distintos tenistas argentinos se consagraron campeones tales los casos del marplatense Guillermo Vilas (1975, 1977 y 1979), del bonaerense José Luis Clerc (1981 y 1983), del tandilense Juan Martín Del Potro (2008, 2009 y 2013) más el cordobés David Nalbandian (2010).



En otro resultado registrado hoy, el canadiense Felix Auger Aliassime (15 y segundo favorito) venció al italiano Andreas Seppi (88), con parciales de 2-6, 6-2 y 6-2.

