Los incendios siguen amenazando a Grecia y obligan a más evacuaciones

Los bomberos griegos siguen combatiendo este jueves dos incendios en Olimpia y en la isla de Eubea, en el oeste y el este del país, escenario de un centenar de ellos, en plena ola de calor.

Las autoridades realizaron un importante despliegue de fuerzas cerca del pueblo de la antigua Olimpia para proteger los restos arqueológicos donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, en el oeste de la península del Peloponeso, y donde comienza el recorrido habitual de la llama olímpica.

La localidad, normalmente llena de turistas, y seis otras localidades cercanas fueron evacuadas este miércoles. Más de 170 bomberos, unos cincuenta vehículos y seis helicópteros e hidroaviones combatían las llamas este jueves, ayudados por el ejército.

