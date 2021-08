Llega este jueves a la Argentina el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, llegará este jueves a la Argentina como parte de una gira que incluirá a Brasil para "fortalecer los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales", informó la Embajada norteamericana en Buenos Aires.

Sullivan cumplió la misma tarea en el Gobierno de Barack Obama y tuvo un rol central en las negociaciones para el acuerdo nuclear con Irán y el cese del fuego en la Franja de Gaza.

En Buenos Aires, el asesor de Seguridad tiene previsto mantener reuniones con el presidente Alberto Fernández y otro funcionarios nacionales.

Según informó la representación diplomática de EE.UU. en nuestro país, Sullivan "viajará a Brasil y Argentina, acompañado por el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González; el director de Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chabra; el director de Cibernética, Amit Mital; y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga".

González, quien acompañará a Sullivan y es uno de los principales asesores del presidente Joe Biden para la región, ya visitó la Argentina en el mes de abril último, cuando se reunió con el presidente Alberto Fernández.

"En su primer viaje a la región, Sullivan se reunirá con líderes de los principales países aliados en América, no pertenecientes a la OTAN", detalló la representación diplomática al reproducir una declaración de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Emily Horne.

Añadió la información que "durante su estadía en Brasil, la delegación se reunirá con líderes para discutir oportunidades para fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos y Brasil, mejorar la estabilidad regional, avanzar en los objetivos climáticos, colaborar en la infraestructura digital y ayudar a forjar un camino en la recuperación de la pandemia de COVID-19".

Y explicó que "en Argentina discutirán el fortalecimiento de los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales, incluida la recuperación pandémica, la cumbre climática regional, el crecimiento económico compartido y la seguridad en nuestro hemisferio y en todo el mundo".

Sobre su trayectoria, se explicó que Sullivan es el 28° asistente presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional (asesor de Seguridad Nacional).

En la administración Barack Obama "se desempeñó como asistente adjunto del Presidente y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Biden, director del gabinete de Planificación de Políticas del Departamento de Estado y vicejefe de gabinete de la secretaria de Estado Hillary Clinton".

En su período en el Gobierno, "Sullivan lideró las negociaciones en las conversaciones iniciales que prepararon el camino para el acuerdo nuclear con Irán, y tuvo un rol clave en las negociaciones iniciadas por EEUU que llevaron al cese del fuego en Gaza en 2012".

Asimismo, "ayudó a delinear la estrategia de rebalanceo del Asia-Pacífico, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca".

Además, fue el principal asesor en políticas de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, entre otras actividades públicas y privadas, se añadió.

Luego de su paso por el Gobierno, Sullivan fue investigador principal en el Carnegie Endowment for International Peace, donde ayudó a concebir y diseñar un proyecto bipartidista sobre una política exterior para la clase media. También dictó clases en Yale Law School, University of New Hampshire y Dartmouth College.

Co-fundó y co-dirigió el consejo asesor de National Security Action, una organización sin fines de lucro enfocada en la seguridad nacional, y fue miembro de los consejos asesores de diversas organizaciones relacionadas con política exterior y seguridad nacional. Fue el principal asesor en políticas de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020.

Sullivan tiene un título de grado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de Yale College; una maestría en Relaciones Internacionales de Oxford, donde fue becario Rhodes, y un doctorado en Jurisprudencia de Yale Law School. Fue asistente del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer y del juez Guido Calabresi de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito.

Con información de Télam