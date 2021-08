Lanzan una Barbie en honor a la creadora de la vacuna contra Covid

La muñeca Barbie ahora tiene una nueva imagen y fue diseñada en honor a Sarah Gilbert, la creadora de la vacuna contra Covid-19, quien inspiró al fabricante de juguetes Mattel para lanzar una nueva línea de este icónico personaje.

Gilbert es una profesora británica en la Universidad de Oxford y codesarrolladora de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y ahora es una de las seis mujeres que participan en la lucha contra Covid-19 que tienen muñecas modeladas a partir de su imagen.

Mattel hizo un reconocimiento a estas seis mujeres, quienes han tenido una contribución importante para frenar el avance de la pandemia con la línea de muñecas Barbie “Modelo a seguir”.

Barbie is proud to honor 6 frontline workers from around the world with #OneOfAKind dolls in their likeness. From an ER nurse to a biomedical researcher and more, these heroes continue to serve their communities, and inspire generations to follow their lead. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/x6pdOlJNDZ