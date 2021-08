https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.08.2021 - Última actualización - 13:23

13:14

Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y agente de Rodrigo Aliendro, estuvo en las últimas horas en Santa Fe mano a mano con el presidente sabalero. Colón, que terminó de pagarle a los tucumanos y Chacarita, va por la renovación del "5" que hace jugar al campeón.

Estuvo el representante y acordó los números ¡Arrancó el armado "Colón 2022"!: Vignatti va por la firma de Aliendro Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y agente de Rodrigo Aliendro, estuvo en las últimas horas en Santa Fe mano a mano con el presidente sabalero. Colón, que terminó de pagarle a los tucumanos y Chacarita, va por la renovación del "5" que hace jugar al campeón. Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y agente de Rodrigo Aliendro, estuvo en las últimas horas en Santa Fe mano a mano con el presidente sabalero. Colón, que terminó de pagarle a los tucumanos y Chacarita, va por la renovación del "5" que hace jugar al campeón.

El conocido e histórico representante de Juan Román Riquelme y actualmente de Rodrigo Aliendro, Daniel Bolotnicoff, realizó un viaje relámpago a Santa Fe en las últimas horas para reunirse mano a mano con el presidente sabalero, José Néstor Vignatti, quien estuvo acompañado del Dr. Juan Saliva, abogado de máxima confianza del presidente rojinegro. En principio, "quedó todo muy bien encaminado". Es que uno de los primeros objetivos a futuro del campeón argentino: el equipo que se viene y que afrontará la esperada Copa Libertadores de América. Aliendro, cuyo contrato vence a mitad del año que viene, pondría el gancho para seguir en Santa Fe por 18 meses más.

Más allá de esa estadística particular (cuando el ex Atlético Tucumán falta, Colón no gana), sin dudas que ante la baja de Luis Miguel Rodríguez, el "5" que juega (el otro es de corte y no menos importante: Federico Lértora) se convirtió en el nuevo armador de juego del equipo del "Barba". Autor del primer gol en la inolvidable final contra Racing en el Bicentenario de San Juan, Rodrigo Aliendro es muy importante para Colón en varios aspectos. Como si fuera un capitán sin cinta.

"Hay que seguir charlando, afinar el lápiz y terminar de cerrar, pero estamos muy bien encaminados", confiaron a El Litoral luego de la cumbre de ayer entre el presidente Vignatti y el reconocido agente FIFA de varios jugadores conocidos. No se descarta que la segunda reunión se lleve a cabo en los próximos días, directamente en las oficinas de Daniel Bolotnicoff en la Capital Federal.

Al mismo tiempo del tema Aliendro, pensando en el Colón copero 2022, el otro objetivo es Federico Lértora, el otro "5", el de marca, corte, quiebre y recuperación en el mediocampo. Un poco más compleja, porque es manejado por Cristian Bragarnik, lo de Lértora es igual a lo de Aliendro: Colón lo compró en una cifra millonaria en su momento y el contrato original vence a mitad del año que viene.

Así, de a poco, si bien quedan objetivos pesados en este 2021 (por ejemplo la Final del Trofeo de Campeones en el mes de diciembre en Santiago del Estero), Colón no quiere sorpresas a futuro pesando en la triple competencia que se viene: campeonato local, Copa Libertadores de América y Copa Argentina. Es por eso que va por las renovaciones de Aliendro y Lértora, como los más importantes.

¿Qué otros contratos quedan "cortos" o se terminan?: los de Cristian Ferreira, Gonzalo Piovi y Facundo Mura. Este tridente finaliza su relación en el mes de diciembre de este mismo año y los unifica otro aspecto: por los tres hay opciones de compra, algo que en el caso del "10" de River Plate es inaccesible para Colón. En cuanto a Mura (Estudiantes de La Plata) y Piovi (Racing) son opciones importantes "pero terrenales".

Desde el punto de vista "político", no sería una buena señal que "Colón compre un 4 ó un 3", máxime con la atención que el "Barba" le presta a las divisiones inferiores. Pero también es real que en un puñado de meses habrá que jugar tres torneos al mismo tiempo. Por lo tanto, la primera idea sería intentar renovar o extender los préstamos que están vigentes.

En el caso del habilidoso Ferreira, ya estaría el visto bueno de River Plate, club que además cedió sin cargo a Nahuel Gallardo y Lucas Beltrán en este reciente mercado de invierno por 18 meses. "Lo de Ferreira lo acordó José en Núñez, pero no está firmado todavía", confiaron a El Litoral. Lo que está claro es que con lo de Aliendro "muy bien encaminado" y lo de Lértora en agenda, más estos tres casos citados (renovaciones de Ferreira, Piovi y Mura), Vignatti ya piensa en el Colón que se viene. El Colón "modelo 2022". El que jugará torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina al mismo tiempo, en el año del Mundial.

¿Qué pasa con Paolo Goltz?

Una vez más, a cinco días del próximo partido, otra vez quedó completamente descartado Paolo Duval Goltz, en algo que preocupa desde todo punto de vista en el Mundo Colón. Por un lado, porque van cuatro fechas y no estuvo nunca a disposición de un entrenador (Eduardo Domínguez) que lo pidió y casi exigió en el mercado anterior de manera obsesiva. Se recordará todo el culebrón que debió hacer la dirigencia sabalera para "sacarlo" de ese contrato "maradoniano" en Gimnasia de La Plata.

Ni bien llegó, impecable en lo físico, ordenó la defensa, fue voz de mando y rápidamente se transformó en un líder positivo en el vestuario sabalero. Pero antes de los cruces decisivos (ya estaba afuera en el clásico contra Unión por la última fecha), se quedó afuera de todo. Ni Talleres acá, ni los dos gloriosos cruces en San Juan.

Pasó todo el festejo post campeonato, el receso, la pretemporada y al arranque del nuevo torneo. Por lo que trasciende (por el momento no hay info oficial), el inconveniente es una distensión crónica "en el recto de la pierna izquierda", por lo que otra vez Paolo Goltz se queda afuera de todo.

A los 36 años, cuando pudo jugar, dejó en claro su jerarquía en la cueva. El tema es que en los últimos tiempos estuvo mucho más afuera que adentro y hoy es un gran signo de pregunta lo del futuro de Paolo Goltz. Por lo pronto, en manos de los médicos y con ejercicios de recuperación, pero por ahora lejos de volver al once titular, algo que en muchos casos se disimuló por la tremenda aparición de Facundo Garcés, más el oficio de jugadores como Gonzalo Piovi y el "Chelo" Rafael Delgado.

Nuevos cancheros

"De ahora en más se ocupa José", fue la frase que quedó picando después del último partido de local en el Cementerio de los Elefantes contra Godoy Cruz y ante otra muy fea imágen del césped en la cancha del campeón. Luego de varias gestiones. el propio Vignatti tomó el tema cancha: contrató a un conocido ingeniero agrónomo de Santo Tomé y afectó al Brigadier López a los cancheros que estaban trabajando en el predio de la Autopista. "En tres semanas, la cancha cambiará para mejor en un 50 por ciento", aseguraron a El Litoral.