Unidos para mantener el impulso

La banda brasileña, una de las referentes mundiales del thrash metal, realizó durante la cuarentena un videopodcast semanal, en el que tocaron clásicos con invitados estelares, que ahora se convertirán en el álbum “SepulQuarta”. De estas y otras cosas conversó El Litoral con Derrick Green, el cantante estadounidense que lleva más de dos décadas en la formación.

La pandemia paralizó al mundo entero e impidió que las bandas estuvieran de gira. Pero Sepultura, la banda de metal más importante de América Latina, se negó a quedarse quieta: a principios de 2020, los pioneros del thrash metal surgidos de Belo Horizonte aprovecharon su inesperado tiempo libre para iniciar su propio videopodcast semanal “SepulQuarta” (en referencia a quarta feira, porque se hacía los miércoles), en el que invitaron a músicos reconocidos de todo el mundo para no solo discutir temas importantes sino también interpretar una canción del masivo catálogo de Sepultura junto a ellos.

De estas colaboraciones surgió un álbum que se llamará justamente “SepulQuarta”, con lanzamiento previsto para el próximo 13 de agosto. El material contiene 15 clásicos con invitados y amigos de renombre internacional. El primer anticipo fue “Mask”, compartida junto a Devin Townsend en guitarra y voz; el segundo corte fue “Apes of God”, que grabaron con el guitarrista nominado al Grammy Rob Cavestany (Death Angel).

El Litoral conversó sobre esta nueva propuesta con Derrick Green, el cantante estadounidense que llegó desde Cleveland (Ohio) para sumarse a la formación que reúne a los fundadores Andreas Kisser (guitarra) y Paulo Xisto (bajo), junto al baterista Eloy Casagrande. También hizo un repaso de su llegada a la banda y su recorrido de más de 20 años, como así también de “Quadra”, el disco que editaron un mes antes de que el mundo se cerrara.

La portada del álbum, cuyo título hace referencia a que los encuentros virtuales se realizaban los miércoles (quarta feira).Foto: Gentileza BMG

Estar juntos

-¿Cómo fue el momento en que decidieron iniciar “SepulQuarta”, como un videopodcast semanal? ¿Pensaron que eso podía terminar siendo un álbum o sólo era una forma de mantenerse activos, ante la imposibilidad de salir a presentar “Quadra”, el último álbum?

-Creo que definitivamente fue de esta situación que estaba sucediendo, fue algo grandioso lo que salió de ella. No era el plan, o no estaba organizado de esa manera: en realidad era para mantenernos conectados con nosotros mismos como banda y también con nuestros fans y la gente que disfruta de Sepultura. Después de grabar el disco “Quadra” estábamos preparados para salir de gira, y entonces ocurrió la pandemia; y por eso queríamos mantener ese impulso, el impulso positivo de permanecer juntos, y fue una excelente manera hacerlo todos los miércoles; nos dio mucho de “ver la luz al final del túnel” cada miércoles.

Nos dio algo para mirar hacia adelante, y creo que le dio algo para mirar hacia adelante a otras personas algo que esperar. Luego se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginamos, y se convirtió en este álbum. Así que estoy muy agradecido de que pudiéramos seguir creando durante este bloqueo y durante esta pandemia, y estar conectados con nosotros mismos, como banda y también con todos los fans.

-Ni siquiera tenían la posibilidad de estar juntos.

-Si. Mucha gente no comprende la importancia de comunicarse como banda para permanecer juntos como una unidad, como una familia; hay que comunicarse entre sí para mantener ese estrecho vínculo. Así que fue una gran manera de hacerlo, y una forma divertida: tocar las canciones de Sepultura y luego invitar a diferentes invitados a tocar esas canciones; también tener diferentes organizaciones de apoyo en las que creemos y concientizar a la gente de ciertas cosas que estaban sucediendo. No solo con la música, sino con las cosas en las que realmente creemos: los incendios en la selva, la salud mental, la salud en general. Y fue realmente fascinante ver cómo crecía.

-¿Cómo fue el proceso de convocatoria a cada uno de los invitados, y cómo se pusieron de acuerdo en qué canciones iba a grabar cada uno? Es increíble cómo los convocados se acoplaron al sonido de Sepultura.

-Queríamos elegir personas con las que tengamos una conexión; gente de la que somos amigos o bandas con las que hicimos giras; y eso lo hizo mucho más fácil cuando nos acercamos a esos artistas preguntándoles si querían participar. Y muchos de ellos, por supuesto, no estaban de gira, estaban en casa y estaban muy dispuestos a hacerlo. Y también eran fans de la banda y amigos nuestros, como dije; eso ayuda mucho. Esa fue una parte fácil.

Algunas personas a las que invitamos tenían una canción en mente y estábamos abiertos a hacerla; o íbamos a ellos diciendo “oye, queremos hacer esta canción”. Pensábamos que queríamos hacer una variedad de canciones que se pudieran mezclar, y capturar muchas canciones históricas de la carrera de Sepultura. Fue un buen desajuste lo que pudimos armar, pero decidimos desde diferentes oídos que sonaría bien.

​Convidados

-En cierta forma, esas participaciones terminan de confirmar la importancia de Sepultura en el mundo. Algunos de esos artistas fueron compañeros en la escena, pero otros fueron fans antes de compartir festivales y conciertos; gente más joven que escuchaban Sepultura y ahora están tocando con ustedes.

-Sí, es realmente genial. Me encanta el hecho de que los fans cuando envían videos de ellos tocando canciones de Sepultura y realmente inspirados por eso, sienten esa energía.

-Participaron João Barone de Os Paralamas do Sucesso, Charles Gavin de Titãs y Rafael Bittencourt de Angra. De alguna forma es como un abrazo entre las bandas brasileñas más internacionales.

-Absolutamente. Creo que es importante que tengamos artistas brasileños, tuvimos una canción increíble que hicimos, “Hatred Aside”, con artistas increíbles de Brasil también (Angélica Burns, Mayara Puertas y Fernanda Lira). Y creo que teniendo ese elemento, siendo la banda de Brasil, es importante no olvidar nunca esos aspectos importantes de la banda; y principalmente eso es Brasil. Por eso siempre es un honor tocar y trabajar con artistas brasileños: creo que es algo que siempre hemos tenido con la banda, incluso antes de que yo ingresara; y será algo que siempre continuará: es un gran corazón de Sepultura.

-Phil Campbell de Motörhead para “Orgasmatron” era una elección obvia, porque es una canción de ellos. Habrá sido un honor tenerlo.

-Oh, sí, definitivamente: una de las giras más inolvidables que hicimos fue con Motörhead, y nos hicimos muy cercanos a Phil en ese momento; así que tenía sentido que viniera a tocar “Orgasmatron”, es una canción épica, que fue versionada antes de que yo estuviera en la banda, y una canción que seguimos tocando a veces en vivo. Lo hicimos cuando compartimos una gira con ellos: fue difícil llevar a Lemmy (Kilmister) al escenario para que lo hicieran, pero finalmente pudimos hacerlo (risas).

Es tan divertido: los artistas a veces son divertidos, a veces enojados, a veces asustados con sus propias canciones. Lemmy dijo: “No quiero hacerlo, no quiero cantarlo, la tocaré pero no la cantaré”. Yo estaba como “Oh, hombre”, así que tuve que aprender todas las letras en la gira. Hacer esa canción fue muy divertido: poder tocar con gente a la que realmente admiras y eres fan. Entonces parecía muy natural que Phil fuera parte de eso.

-Hay un pequeño tributo en los videos: la foto de Lemmy en la casa de Andreas. Es algo entrañable, porque fue una gran pérdida.

-Sí, nunca se lo olvida: una verdadera leyenda.

Mirar atrás

-Hablábamos de la selección de canciones, y ustedes tienen un extenso catálogo como para elegir. ¿Cómo se ve en retrospectiva haber hecho tantas canciones a lo largo de los años?

-Wow, definitivamente me siento muy feliz con la cantidad de material que tenemos, y realmente me recuerda todos los buenos momentos en los que tocamos esas canciones. Hemos tocado algunas canciones durante mucho tiempo, así que fue agradable interpretarlas en “SepulQuarta”. Y es fantástico; realmente puedes crear un set que trae muchos recuerdos para muchas generaciones diferentes de personas.

Así que creo que somos muy afortunados de tener eso, ya que es una banda que sobrevivió tantos años, eso nos da una ventaja adicional. Creo que cuando tocamos shows en vivo podemos ser atractivos para los fans más jóvenes y también para los fans mayores: podemos hacer una mezcla de eso. Así que me siento muy privilegiado y muy honrado de haber podido crear tanto a lo largo de los años.

-Algunas canciones son más viejas que muchos de los fans.

-Eso es cierto (risas), muy, muy cierto. Es gracioso pensar en eso. Realmente nunca pensé tanto en eso, pero definitivamente entra en juego cuando hablas con ciertos fans de Sepultura. “Oh, me gusta este disco, este es el primer disco que escuché de la banda”, y muchas veces es lo mismo conmigo mismo: el primer disco que conseguí de Sepultura fue “Arise”: siempre será uno de mis álbumes favoritos, porque eso es lo primero que escuché, realmente fue como: “Wow, simplemente se me pega en la cabeza”, en esa época.

Es genial escuchar eso de algunos fanáticos sobre lo que los llevó a Sepultura, qué era de Sepultura los hizo empezar; si siguen, si dejaron de seguir, me encantan todas las historias.

-Has estado en la banda desde hace más de dos décadas. ¿Cómo ves ese viaje que te trajo hasta aquí, con todos esos años en el camino?

-Nunca imaginé unirme a una banda de metal de Brasil y vivir en San Pablo durante unos 20 años. Nunca me había imaginado nada de eso: estar de gira por el mundo. Sabía que quería hacer música desde muy joven, hacer giras, tocar en una banda, pero nunca imaginé que sería así. Me siento muy honrado, terminó siendo mucho más de lo que podía imaginar: aprender una cultura diferente, un idioma diferente; ser parte de un grupo tan histórico, tan importante para los brasileños; pero no solo para los brasileños, sino para los sudamericanos. Es genial poder representarlos al más alto nivel posible; es una gran responsabilidad y me encanta ser parte de esa historia.

-¿Cómo fue el momento cuando levantaste el teléfono y ellos te llamaron para unirte a la banda?

-Fue alucinante. Una vez que conseguí la audición, volé a Brasil y los conocí. “Vamos a ver cómo podría ser actuar con personas que respeto, personas que están abiertas a que yo sea miembro de la banda, a darme la apertura para crear y agregar a la fórmula de Sepultura, o a la familia”. Estaba muy emocionado. Una vez que regresé de la audición y estuve en Nueva York, era algo que realmente quería.

Cuando fui a la audición pensé: “Ok, ya veremos qué pasa. Nunca conocí a estos tipos: podrían ser unos boludos, podrían ser geniales, podría odiar Brasil”. Es que todas esas cosas pueden pasar, pero yo estaba como “Ok, voy a intentarlo”.

Pero una vez que los conocí, probé un poco de Brasil y estuve cerca de todo ese escenario, entonces supe que realmente lo quería. Me voló la cabeza cuando retomé esa llamada; me dijeron: “¿Querés volver? Queremos empezar a trabajar en este álbum”, y nunca se detuvo, sigue en pie. Fue un momento inolvidable, con tanta emoción corriendo por mi cabeza: “Oh, Dios mío, tengo la posibilidad de crear con un grupo tan increíble”.

Volver a la ruta

-Ahora que “SepulQuarta” verá la luz, ¿cuáles son los próximos pasos para Sepultura?

-Estar realmente de gira cuando sea seguro estar de gira, para que podamos tener un espectáculo a plena capacidad y todos se sientan bastante seguros de estar allí. Y eso es lo que hemos querido hacer durante los últimos dos años: tocar en vivo nuevamente. Es una parte tan importante de nuestra banda, creo que de muchas bandas. Y realmente buscamos eso: necesitamos tocar ese nuevo material. Creo que mucha gente tuvo tiempo para escuchar el álbum, para acostumbrarse realmente a él, y creo que hay mucha gente que quiere escuchar esas canciones junto con canciones más viejas juntas, y tenemos una setlist que va a recorrer todos los aspectos de la histórica trayectoria de Sepultura.

Así que estamos ansiosos por eso, y será un desafío tocar estas nuevas canciones; siempre es difícil tocar canciones nuevas, y estas canciones no son las más fáciles: algunas de ellas son súper rápidas, muy complejas, y siempre es bueno ver qué reacción tienen: qué canciones van bien para tocarlas en vivo y cuáles no, y darse cuenta de eso es un proceso que disfruto.

Y estamos ansiosos por volver a la carretera: nuestra primera prioridad es volver a hacer giras, en noviembre y diciembre: tenemos una gira programada para Europa. Y para el próximo año planeamos hacer todo lo posible, con festivales, con suerte gira: definitivamente tendríamos que tener la gira en Sudamérica. Es inevitable que suceda, y realmente esperamos volver a hacer giras en vivo para volver a la carretera.

-Fue muy loco porque “Quadra” fue un disco realmente exitoso, pero salió en febrero, pegado a la pandemia.

-Lo sé, definitivamente es un álbum que creo que todos sentimos desde que estoy en la banda, las reacciones más positivas, por todos lados. Incluso los viejos fans que decían: “Ya no me gusta Sepultura, con ese tipo nuevo”, fueron corteses: “Este álbum me gusta un poco” (risas), lo cual es muy bueno.

Fue desgarrador; pero era algo que estaba realmente fuera de nuestras manos: era algo que todo el mundo estaba experimentando; así que no tenía sentido estresarse por ello. Solo busco la parte positiva y, como dije, la gente ha tenido tiempo para escucharlo, para realmente meterse en él, así que espero que la gira sea épica: que sea incluso mejor de lo que podría imaginar.