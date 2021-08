https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Régimen tributario

Impuesto a las ganancias: aumenta el mínimo no imponible

El objetivo oficial es que la inflación no licue el efecto del proyecto que impulsaron Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Ante el alza de los precios, el Gobierno ajusta los números antes de anunciar, este mes, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. El nuevo piso estará entre los $ 175.000 y $ 185.000. La idea es mantener el beneficio a las 1,3 millones de personas que ya se vieron favorecidas con la suba del mínimo no imponible de Ganancias a $ 150.000 brutos (o $ 124.000 de bolsillo). Además se busca que la inflación no licue el efecto del proyecto que impulsaron el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner y que el tributo siga afectando sólo a un 10% de los asalariados. Todo apunta que los cambios alcancen a los salarios desde las liquidaciones de septiembre. Desde el envío del proyecto hasta ahora la inflación superó el 50% en términos interanuales y las paritarias que está posicionando a los convenios en torno al 45%. La modificación que hará el Poder Ejecutivo mediante un decreto ya estaba prevista en la ley que se votó en abril e impulsó Massa. Desde el año que viene las actualizaciones se harán de manera automática y de acuerdo al avance de los salarios según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables Con el alivio fiscal, más de un millón de asalariados dejaron de tributar y se volvió a un esquema similar al de 2015, cuando un 10% de los trabajadores estaban alcanzados.

