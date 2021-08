Charlie Watts se bajó de la gira de los Rolling Stones por sus problemas de salud

En un comunicado dado a conocer por los Rolling Stones, se informó que su legendario baterista, Charlie Watts no participará de la gira que la banda tenía programada para septiembre debido a que se está recuperando de una operación.



Watts de 80 años, decidió tomarse un descanso luego de un procedimiento quirúrgico y según explicó: “Hoy he aceptado, siguiendo los consejos de los expertos, que esto llevará un tiempo. Por una vez, mis tiempos han estado un poco fuera de lugar”.



Luego agregó que “Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por Covid-19, realmente no quiero que los muchos fanáticos de RS que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya"

This has been a bit of a blow to all of us, to say the least and we're all wishing for Charlie to have a speedy recovery and to see him as soon as possible. Thank you to Steve Jordan for joining us in the meantime. https://t.co/dJbo8D2hRW