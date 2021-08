https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando cuando hay gente que no tuvo esa chance, esa oportunidad, sobre todo con esta enfermedad que es están solitaria porque la gente se murió sola", opinó el conductor.

Farándula y Covid Julián Weich se diferenció de los famosos que mediatizan sus experiencias con el coronavirus

a recuperado del coronavirus, Julián Weich le brindó una entrevista a Intrusos (América) donde contó por qué no hizo pública su recuperación y arremetió contra los famosos que si mostraron su día a día de la internación por Covid-19. “Me parece una falta de respeto”, expresó el conductor.

Después de que Julián haya brindado detalles de cómo fue transitar el virus y asegurar que “estar internado con la posibilidad de tener acceso al celular fue como estar en su propio velorio" siendo que recibió siento de mensajes, el cronista Gonzalo Vázquez, indagó: "¿Por qué no diste vos los partes médicos y no subiste nada durante tu estadía en la clínica?”.

Ante la pregunta, el conductor, que había sido denunciado por sus vecinos tras haberlo verlo visto saliendo de su casa en pleno aislamiento, cuando en realidad estaba yendo a internarse, le contestó: "Porque me da vergüenza ajena. No es mi estilo de mostrar la intimidad o de un proceso de sanación, creo que no suma para nada”.

En esa misma línea, continuó: “El que lo quiere hacer y le sirve, que lo haga. Pero a mí no me parecía que era lo correcto sabiendo que hay 104 mil personas que no lo pudieron hacer. Me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando cuando hay gente que no tuvo esa chance, esa oportunidad, sobre todo con esta enfermedad que es están solitaria porque la gente se murió sola".

Y para finalizar, Weich fue más tajante aún: "No me parece que por tener la suerte de estar con un teléfono y estar pasándola medianamente bien, con un contexto de salud digno, esté mostrando si me estoy salvando, no me parece bien"