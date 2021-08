Premios Globo de Oro: reforman el estatuto para aminorar las críticas por corrupción y racismo

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), entidad que organiza los premios Globos de Oro, anunció este jueves una reforma estatutaria para mostrarse más abierta a la diversidad de sus miembros y combatir las sospechas de corrupción que acechan a los premios.

Entre sus cambios, los 84 miembros de la HFPA renunciarán para, luego, volver a pedir el ingreso, junto con otros periodistas que todavía no pertenecen a la entidad, en vistas de mostrar transparencia.

Luego de que medios estadounidenses denunciaran que los electores de uno de los premios más renombrados de Hollywood aceptaban regalos y viajes por parte de las casas productoras de Los Ángeles, un manto de sospecha empañó a los galardones.

Este hecho se sumo que ninguna periodista negro o negra formara parte de sus asociaciones, algo que fue mal visto no sólo por la opinión pública, sino por grandes empresas como Netflix y Amazon, que se retiraron de la competencia por los galardones.

HFPA Approves Reform Bylaws, New Board To Be Elected by Early September. Learn more: https://t.co/EHrYScSVrU pic.twitter.com/3wGtPECW9D