https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.08.2021 - Última actualización - 23:52

23:47

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires comenzó su campaña con video en el que recrea una supuesta discusión entre él y la actual vicepresidenta.

Elecciones 2021 Florencio Randazzo presentó un spot de campaña con una imitación de Cristina y se hizo viral El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires comenzó su campaña con video en el que recrea una supuesta discusión entre él y la actual vicepresidenta. El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires comenzó su campaña con video en el que recrea una supuesta discusión entre él y la actual vicepresidenta.

Florencio Randazzo lanzó este jueves un spot de campaña en el que recrea su diálogo con la expresidenta Cristina Kirchner. El intercambio habría sucedido en junio 2015, cuando rechazó ser candidato a gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini.

El spot se viralizó rápidamente en las redes sociales, con el centro de atención puesto en la imitación de la actual vicpresidenta, además de los múltiples insultos –censurados- que ella vocifera según la recreación.

Muchos usuarios coincidieron en que la imitación de Cristina se parecía a Graciela Borges, hasta el punto que la propia actriz salió a “desmentir” -irónicamente- en Twitter que se trate de ella, a lo que Randazzo la citó y contestó “Te quiero y admiro!”.

Randazzo es precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, en la provincia de Buenos Aires. Y se muestra distanciado del kirchnerismo, del que formó parte.

Por 2015, Randazzo (era ministro del Interior y Transporte) quería enfrentar a Scioli en las internas presidenciales. Pero Cristina no le dio su apoyo, en cambio, lo impulsaba para ser candidato a gobernador. Pero dijo que no.

La negativa del por entonces ministro derivó en las Paso provinciales, en las que se impuso Aníbal Fernández, luego derrotado por María Eugenia Vidal. La expresidenta, en cambio, quería reforzar el escalón bonaerense de la boleta con un ministro con buena performance en las encuestas, principalmente por su gestión de los DNI y los trenes en el conurbano.

El diálogo con Cristina que reproduce el spot de Randazzo:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

El spot cierra con una voz en off que lee las leyendas que aparecen en pantalla al final del supuesto diálogo recreado: “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.