Viernes 06.08.2021 - Última actualización - 3:02

3:01

En un encuentro con empresarios

Guzmán afirmó que la economía se recupera pero admitió que "no alcanza con redistribuir"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que para volver a crecer "no alcanza con redistribuir, hace falta agregar valor a la producción", y destacó que se consolida la recuperación económica, al hablar ante empresarios sanjuaninos.

El funcionario dijo que la política macroeconómica "tiene como uno de sus principales objetivos la reducción de la inflación, porque la consideramos un mal para el normal funcionamiento del sistema económico". Explicó que el Gobierno busca "estabilizar" la macroeconomía para apuntar a un crecimiento sostenido. "Estamos construyendo condiciones para que la Argentina se asiente en un sendero más duradero de estabilidad macro", dijo al hablar en un encuentro con empresarios de la provincia de San Juan junto al gobernador Sergio Uñac. "No alcanza con redistribuir, hace falta crecer y agregar valor a la producción, y hacia allí apuntamos", sostuvo. Consideró que el país "está viviendo una recuperación económica" y sostuvo que "con nosotros la industria crece, la construcción se está recuperando, está creciendo la inversión y también el valor de las exportaciones". "Estamos gobernando en los tiempos de la escasez, que es lo que nos dejaron, y más escasez de dólares significa más inflación y menos actividad", admitió. Sostuvo que "cuando faltan los dólares es más difícil poder financiar los insumos importados que la actividad económica requiere". La inflación y las economías regionales Destacó que las economías regionales "han tenido una política muy activa para su recuperación y consideramos que es una marca de nuestro gobierno". "Estamos viendo una reducción de la inflación intermensual", destacó Guzmán. "Queremos una recuperación balanceada en la que el consumo tenga un rol importante, pero también crezca la inversión porque sienta condiciones para mayor capacidad productiva en el futuro y la recuperación se sostenga en el tiempo", señaló. Sobre la negociación con el FMI, Guzmán sostuvo que "no hay forma de que la Argentina puede hacer frente a los compromisos en los tiempos establecidos, por la carga que le significa al país esta deuda". "Estamos trabajando para redefinir el relacionamiento con el FMI", explicó, y volvió a cargar contra la administración anterior, porque "tomó un volumen de compromisos de deuda en moneda extranjera que se tornaron insostenibles y hay que tratar de que nunca más nos vuelva a ocurrir". Insistió en que el Gobierno busca "tranquilizar la economía, es una tarea colectiva en la que todos tenemos que formar parte, construyendo acuerdos y encontrando formas respetuosas y sanas de lidiar con los conflictos". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Temas: