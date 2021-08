https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.08.2021 - Última actualización - 11:18

11:08

Están constituidas entre personas argentinas y extranjeras. Por las restricciones en los ingresos al país, unos quedaron aquí y otros en el exterior, sin poder regresar. Estiman que son 4.500 las personas que están en esa situación. Ahora Nación volvió a habilitar la reunificación familiar desde este sábado 7 de agosto.

Relatos conmovedores El amor es más fuerte: historias de familias binacionales que podrán volver a reunirse Están constituidas entre personas argentinas y extranjeras. Por las restricciones en los ingresos al país, unos quedaron aquí y otros en el exterior, sin poder regresar. Estiman que son 4.500 las personas que están en esa situación. Ahora Nación volvió a habilitar la reunificación familiar desde este sábado 7 de agosto. Están constituidas entre personas argentinas y extranjeras. Por las restricciones en los ingresos al país, unos quedaron aquí y otros en el exterior, sin poder regresar. Estiman que son 4.500 las personas que están en esa situación. Ahora Nación volvió a habilitar la reunificación familiar desde este sábado 7 de agosto.

Diana Reyes (35), habla con El Litoral desde la ciudad de Pasto, Colombia. José Lucero, su marido -36, residente argentino-, es médico y trabaja en una unidad de terapia intensiva (UTI) en un hospital de Buenos Aires. No se ven desde hace dos años, poco antes de que detonara la pandemia. Diana, colombiana, no retornaba a la Argentina porque el ingreso de extranjeros estaba suspendido. Pero desde el próximo sábado 7 de agosto podrá hacer un trámite simplificado para regresar y reencontrarse con su compañero de vida.

Esta historia se repite en cientos de casos. Son personas argentinas que formaron familia con personas de nacionalidad extranjera: hay esposos, esposas, parejas, novios, hijos, padres y madres, abuelos, hermanos. El contexto tiene relación con el amor en la era global: parejas -muchas de ellas- que se conocieron en un viaje, incluso a través de las redes sociales, casadas legalmente, con certificados de unión convivencial o bien novios.

Las familias binacionales que quedaron separadas por la pandemia y, transitoriamente, por las disposiciones del gobierno argentino respecto a las restricciones del ingreso de personas extranjeras, reclamaban que se restituya una resolución de noviembre de 2020, que permitía reingresar al país mediante un trámite de reunificación familiar simplificada. Tal posibilidad había quedado suspendida por otra resolución de junio de este año. Es decir, desde el 26 de junio estaba suspendido el retorno al país de extranjeros.

Sin poder regresar, muchos extranjeros (con parejas que son argentinas) habían quedado en un "limbo", esperando volver a la Argentina y a sus proyectos de vida. Finalmente, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que la reunificación familiar volverá a habilitarse a a partir de este sábado 7 de agosto.

Antes y Después 1. Natalia y Sam, pareja binacional: juntos en familia y luego por videollamada. Ahora podrán volver a estar juntos.Foto: Gentileza

La lejanía llevó a estas parejas y familias binacionales a armar un grupo: Love Is Not Tourism Argentina (LINT), es decir, "El Amor No Es Turismo". La declamación del nombre diferencia a quienes entienden que salir del -o venir al- país es una actividad turística, de aquellos que entiende que los afectos escapan al hecho de vacacionar: el amor, así, es una cuestión humanitaria que excede las fronteras nacionales. Desde LINT estiman que hay unas 4.500 personas (familias argentino-extranjeras) que están en este desarraigo afectivo.

Esto no es turismo

Laura Almazo, también colombiana, se encuentra en la Argentina. Llegó al país a cursar una maestría hace cinco años. Está por ser mamá, y si bien su marido argentino está en el país, es médico y no pueden correr el riesgo de una eventual infección de coronavirus. Almazo pasa todo el día sola: su pareja debe trabajar prácticamente las 24 horas. Necesita que sus padres vengan para acompañarla en este momento. "Pasaré mi parto sola", había dicho a un medio porteño. En estos días iba a ser mamá.

Diana Reyes y José Lucero se conocieron en Colombia hace tres años y medio, en la "pre pandemia". Adelantaron los trámites de matrimonio estando él en la Argentina, y se casaron. Ella debió viajar a su país hace dos años por motivos laborales. Y desde entonces no pudieron verse. "Es demasiado tiempo el que ha pasado. La situación era desesperante en términos humanitarios. Esto no es turismo, que se entienda bien: lo que pedíamos era reunificarnos con nuestros seres queridos", narra.

Reyes es abogada, y por suerte está acompañada con sus familiares: "Pero mi marido está completamente solo, todo el día trabajando e intentando salvar vidas. Emocionalmente él está muy mal. No me preocupo por mí, si no por mi esposo: no tiene más que a sus compañeros de trabajo en el hospital. Eso es lo que más me angustia. Trabajar en una UTI todo el día, con lo que eso implica: en muy complejo a nivel psíquico", relata a este diario. Por suerte, ahora podrán iniciar los trámites para el reencuentro.

Antes y Después 2. Valentina y Florent: juntos en un viaje a París y luego compartiendo un vino por celular. Ahora podrán reencontrarse.Foto: Gentileza

Dolor emocional

Ella es una joven argentina abogada de 35 años ("ella" pidió reserva de nombre). Está casada con otro joven francés, fotógrafo. Se casaron en febrero de 2020, poquito antes de que se declarara la pandemia en el mundo, y en agosto del año pasado él debió irse a Lyon a capacitarse en su profesión. Desde entonces, su esposo no pudo volver. Se conocieron en octubre de 2018, previo a la pandemia. Hay un proyecto de vida que si bien hoy está en standy by, podrá retomarse y fortalecerse.

"Estoy muy contenta de que se haya rehabilitado la reunificación familiar. Esto significa mucho para mí y para muchas personas de LINT. Aún no sabemos la razón de la suspensión de la reunificación; no sabemos por qué nos quitaron el derecho a reencontrarnos con nuestra familia prohibiendo la entrada al país. Consideramos que no éramos un número con una incidencia mayor que no pudiera controlarse. Creo que directamente nunca pensaron en nosotros", le dice la joven El Litoral.

"El hecho de te separen de tu ser querido, en mi caso mi esposo y en un contexto de pandemia, genera mucho miedo e incertidumbre. El estado de alerta es constante. Yo no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Estas medidas afectaron la salud emocional de todo el grupo… Personalmente tuve ataques de ansiedad y de pánico. Nunca me había sentido así. Todos los miembros del grupo LINT estábamos desesperados. Notabas la desesperación del otro y la entendías, porque a uno le pasaba lo mismo", confiesa.

Antes y Después 3. Vanesa y Geert, pareja binacional, juntos en algún bonito del mundo y luego, charlando por videollamada. Ahora podrán seguir su proyecto de vida juntos.Foto: Gentileza

Y en el medio de todo este proceso, muchas parejas se separaron, nacieron hijos, o los hijos crecieron a la distancia e, incluso, hasta se perdieron físicamente seres queridos. "A nadie le importó. No había razón que pudiera ser humanitaria para permitir el ingreso de nuestros familiares extranjeros al país. En el grupo nos apoyamos, nos sacamos dudas juntos, analizamos medidas, lloramos y nos reímos. Luchamos juntos", dice la muchacha.

Aún queda lucha, porque las fronteras terrestres siguen cerradas, sólo se habilitan tres accesos aéreos y uno por vía naval. "Esos corredores terrestres no se habilitaron con esta medida y hay gente que no puede costear un avión. Más aún teniendo en cuenta las líneas que dejaron de operar y los precios de los tickets, esperamos que se organicen y que la ANAC o la autoridad competente den la suficiente previsibilidad para que tanto argentinos varados como familias extranjeras puedan volver a casa, que es el derecho que siempre debieron tener", concluye.

Una de las últimas postales de Diana Reyes y José Lucero en el país. "Esta situación de separación es una cuestión humanitaria: no es turismo", dice la joven colombiana. Ahora tienen la posibilidad de hacer el trámite para volver a estar unidos.Foto: Gentileza

La Disposición N° 3763/20 (del 28 de noviembre de 2020), permitía a las parejas binacionales volver a unirse con estrictos cumplimientos de los protocolos sanitarios. Ese acto administrativo quedó suspendido por otra resolución emitida por la Dirección Nacional de Migraciones el 26 de junio de este año (Disposición N° 1798/2021 y su prórroga).

¿Qué decía la decisión nacional N° 3763/20? Permitía el acceso al país de personas extranjeras por motivos de reunificación familiar que fueran parientes directos de ciudadanos argentinos (...), "siempre que las personas extranjeras den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional", entre ellas una declaración jurada no Covid, un PCR de 72 horas y aislamiento obligatorio.

La Disposición de junio pasado (N° 1798/2021) y sus prórrogas dejó sin efecto aquel acto administrativo. Luego, el Gobierno Nacional prorrogó el cierre de fronteras hasta este 6 de agosto inclusive. El argumento de la decisión era el avance en todo el mundo de la cepa Delta y a otras variantes de preocupación como Gamma (Manaos); Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica). Ahora, desde este sábado 7, se vuelve al habilitar el trámite de ingreso de extranjeros por reunificación familiar simplificada.

Qué dice la nueva resolución

Para la implementación de la reunificación simplificada, los familiares directos de argentinos y residentes (padres, hijos, hermanos y/o cónyuges) deberán presentar el certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia que compruebe el vínculo directo con el ciudadano argentino (legalizado según corresponda), y la copia del DNI argentino del familiar.

Las personas que ingresen deberán realizar un PCR en el lugar de origen 72 horas antes del abordaje y adjuntar el resultado negativo a la declaración jurada. Asimismo, deberán contratar seguro médico Covid. Al llegar, realizarán test de antígenos que de resultar negativo les permitirá completar el aislamiento obligatorio según lo determine la jurisdicción donde fije domicilio. Siete días después del arribo deberán realizar un nuevo PCR.

Esta opción se encontrará disponible sólo al realizar el arribo por los corredores sanitarios habilitados: Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de San Fernando, Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Puerto de Buenos Aires (Terminal de Buquebús).