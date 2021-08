Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pérdida de agua

UNA ANTIGUA LECTORA

"Quiero referirme a un problema que tenemos los vecinos de la calle 9 de Julio, entre Corrientes y Moreno: hay una pérdida de agua en la calle, cada vez mayor, y nos preocupa que los cimientos de nuestras casas se vean afectados. No sé a quién debemos recurrir, porque hay contestadores, cintas grabadas, y no tenemos respuesta. Reitero: por favor, la pérdida de agua es cada vez mayor; y todos los días nos piden que cuidemos el gasto del agua. Si algún inspector pudiera venir, se lo vamos a agradecer".

La grandeza de Favaloro

UNA LECTORA

"Soy lectora del diario El Litoral, junto con mi esposo, desde hace más de 75 años. Ustedes siempre me dan un motivo. En esta oportunidad quiero felicitar al director del diario, al recordar a René Favaloro. Realmente, si en estos tiempos él viviera, se volvería a matar. Lo que estamos pasando es espantoso. Él fue un argentino brillante, que le dio vida a tanta gente, por eso, muchas gracias por la publicación con volanta y título: "El corazón en la medicina. René Favaloro y su legado científico y humanístico". Y la ilustraron con una foto donde se veía a un joven hermoso. Gracias a Dios, los argentinos contamos en nuestra legión de personalidades, a un René Favaloro. Al diario El Litoral lo seguiré comprando hasta el día en que me tenga que ir. Les agradezco que hagan notas tan importantes como esta".

Hipocresía

ALFREDO SALOMÓN

"Quisiera saber quién es el responsable de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que dejó a tanta gente esperando inútilmente para poder completar con su comprometida vacunación. Pienso que tanto las autoridades rusas como las argentinas no estuvieron a la altura que corresponde. Es una verdadera vergüenza jugar de esa manera con la vida de un pueblo. El suscripto es uno de ellos, que está padeciendo las consecuencias. Y el gobierno argentino no dice nada. No ponen la cara. Así se manejan los dueños de una gran hipocresía. Sin embargo, cuando Alberto habla en su condición de presidente, lo hace envalentonado, como el dueño de la verdad. Más hipocresía, imposible. Esa es la realidad. Aquí reina la hipocresía, y dale que va, dice Discépolo, total ellos tienen la manija y hacen lo que se les antoja. Y yo les digo: afinen la puntería y sepan elegir a candidatos dignos en las próximas elecciones".

A la vera de la 168

FABIO BERRAZ

"Yo quiero pedirle al intendente Jatón que se dé una vuelta por la ruta 168: a ambos lados se está asentando muchísima gente, con ranchos, a una cota de 3 ½ m. Y ya sabemos lo que eso va a aparejar: cortes de ruta, asistencia, etc., etc. Yo digo, ya que usted tiene tantos empleados en la Municipalidad, muchos de los cuales no trabajan y que podrían hacer algo, ¿por qué no los manda a hacer un relevamiento y vean adónde pueden llevar a toda esa gente? Un lugar que no sea inundable".

Llegan cartas

Planos del templo Sagrado Corazón de Jesús, San Expedito.

ENRIQUE VALLVERDÚ

A los hermanos arquitectos que tuvieron a cargo los planos, demás tareas y trabajos del templo Sagrado Corazón de Jesús, San Expedito. Hasta principios de este año, el padre Colombo estuvo en el lugar y fue trasladado a Progreso. Hoy está el padre José María.

Evidentemente, se traspapeló o alguien tiene la lista del cuerpo elegido de arquitectos para realizar los trabajos inherentes a la futura obra. Falta el proyecto ejecutivo que, de la propia boca del padre Colombo, había sido ejecutado por una empresa privada en la ciudad de Rosario, que ya estaba terminado y que se encontraba en la ciudad de Santa Fe.

Así que pido a cualquiera de los que integraba ese grupo de profesionales arquitectos, que tengan a bien alcanzar u obtener otra copia y entregársela al padre José María, porque él está interesado en pedir participación tanto municipal, provincial como nacional para arreglar el templo. Pero, principalmente, la necesita para presentársela a Caballeros de Colón, de EE.UU., que es la segunda empresa más grande de seguros, cristiana, civil, que brinda ingresos para todo tipo de obra de beneficencia, especialmente para los templos.

Así que sería ideal encontrar esa documentación, o pedirle una copia a la empresa de Rosario que realizó ese trabajo de finalización, para que el padre José María pueda gestionar ante las autoridades de Caballeros de Colón, de Norteamérica, la ayuda económica para poder concretar la mejora del mencionado templo. Por eso, se necesita el proyecto ejecutivo terminado y abonado, tal como lo expresó el padre Colombo.

Le pido a alguien que tenga un corazón cristiano que se ocupe y resuelva esta petición pendiente, que es de suma necesidad y urgencia. Porque el templo, lamentablemente, se está deteriorando cada vez más y es sumamente importante e imperioso gestionar los recursos necesarios, que es mucho dinero. Espero que Dios le toque el corazón a alguno de estos arquitectos, para que se ocupe personalmente y lo resuelva: Jesús y María lo van a acompañar, cuidar y proteger y le darán lo que necesite. Hágalo y verá la bendición de Dios en su vida y en quienes lo rodean.