Atlético busca la recuperación ante San Telmo

El cuadro rafaelino viene de dos derrotas seguidas, se cayó en la tabla, no juega a nada, su arquero y referente se fue tras pelearse con el DT y encima puede perder a uno de sus goleadores. Con este cuadro, la necesidad de una victoria es imperiosa.

Por Juan Carlos Scalzo

Este viernes, la Crema abrirá la 20° fecha de la zona B de la Primera Nacional, recibiendo al Candombero y tratará, por todos los medios, de sobreponerse a este mal momento para revertir la atmósfera de intranquilidad y dudas que se respiran.

Lo cierto y concreto es que el presente del club del barrio Alberdi era impensado dos fechas cuando se vivía una situación de gran expectativa porque el equipo, a pesar de no mostrar vuelo futbolístico, había sumado 10 puntos en sus últimas 4 presentaciones, que lo posicionaron en el cuarto lugar de su grupo (puesto hasta el que ingresan los que clasifican para el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional), cerrando la primera rueda con el objetivo de mínima cumplido.

Pero la realidad cambió rotundamente en las dos presentaciones siguientes porque sufrió derrotas que provocan alarma: frente a San Martín de San Juan, en Rafaela, por 2 a 0 y luego en la visita a Villa Dálmine, el colista de la zona hasta ahí, por la mínima diferencia, gol que llegó como consecuencia de un infantil error del arquero Guillermo Sara.

Tras el partido en Campana, sin mencionarlo, Otta reprochó el desatino del experimentado golero y el vestuario entró en ebullición. Los ánimos se tensaron al extremo cuando el lunes pasado el entrenador le comunicó a Sara que contra San Telmo iría al banco de relevos y el jugador no lo aceptó y decidió abandonar el club. En la tarde de ayer, acordó su desvinculación con la dirigencia y ahora el arco de Atlético, ante la lesión del "1" suplente, Nahuel Pezzini, quedará bajo la responsabilidad del joven Agustín Grinovero (20 años), quien tiene rodaje en Liga Rafaelina, pero no cuenta con minutos en el primer equipo.

A todo este panorama se agrega, la posibilidad que el delantero Juan Cruz Esquivel, pieza clave en la ofensiva cremosa por su potencia, desequilibrio y capacidad goleadora, se vaya a Talleres de Córdoba, entidad que lo inscribió al cierre del libro de pases y por estas horas se podría finiquitar su transferencia, algo que tiene muy molesto al entrenador Otta.

Con relación al once para enfrentar a los de la Isla Maciel, hay que señalar que el técnico no podrá contar con el zaguero Agustín Bravo, quien no llega en condiciones de jugar por una molestia física, aunque podría integrar la banca de sustitutos, y en su lugar ingresará Gastón Tellechea. El resto serían los mismos que estuvieron de movida contra el Violeta.

Probables formaciones

Atlético Rafaela: Grinovero; Cristian Chimino, Tellechea, Fernando Piñero, Roque Ramírez; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Jorge Emanuel Molina; Juan Cruz Esquivel, Claudio Bieler y Lautaro Parisi. DT.: Walter Otta.

San Telmo: Alan González; Héctor González, David Achucarro y Leandro Hertel; Lucas Arce, Cristian Medina, Damián Toledo, Franco Quiróz y Rodrigo González; Gastón Ada y Thomás Amilivia. DT: Pablo Frontini.

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Hora: 16.

Debut absoluto

Grinovero, quien cumplirá 21 años el próximo martes, hace desde el 2017 que está en Atlético de Rafaela y subió al plantel profesional cuando Matías Tagliamonte pasó a préstamo a Racing. El entrerriano, nacido en la ciudad de Cerrito, viene de ser suplente en las últimas cuatro fechas y hoy hará su debut oficial defendiendo el arco de Atlético.