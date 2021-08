Marcelo Bielsa habló sobre Messi y la consagración en la Copa América

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Sentí una alegria enorme por todos" sentenció.

El entrenador Marcelo Bielsa aseguró que en la actualidad se vive "en la cultura de lo inmediato" y que, a raíz de ello, el futbolista Lionel Messi "sufrió todo tipo de ataques por no ganar", a la vez que dijo que se alegró "genuinamente" por el logro del jugador rosarino en la Copa América.



"Sentí una alegría enorme por todos: por él, que perseveró, luchó, aguantó, espero y triunfó", expresó el técnico que actualmente dirige al Leeds en la Premier League de Inglaterra acerca del mencionado título que obtuvo la Selección argentina capitaneada por Messi.



En ese sentido, agregó en diálogo con DAZN: "Eso es un mensaje contracultural porque vivimos en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques".

"Me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros, que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico y me dio alegría por el pueblo argentino, que está tan necesitado de poder alegrarse por algo", expresó.



El entrenador oriundo de la ciudad de Rosario manifestó además: "Me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte y me alegré, genuinamente".



Marcelo Bielsa dirigió al equipo argentino desde 1999 hasta 2004 consiguiendo un oro olímpico en Atenas 2004 y un balance de 56 triunfos, 18 empates y 11 derrotas en los 85 encuentros que estuvo como técnico.