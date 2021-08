Ronnie Wood lanzó single: "Shame Shame Shame"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El guitarrista de The Rolling Stones presentó su uevo corte en vivo en homenaje a Jimmy Reed.

Ronnie Wood, presentó hoy el sencillo "Shame Shame Shame", el último adelanto del álbum grabado en vivo en 2013 en homenaje al blusero Jimmy Reed, de cara a su lanzamiento el 17 de septiembre próximo.

En esta ocasión, Wood colaboró con el cantante y compositor británico Paul Weller, conocido por liderar las bandas de new wave The Jam y The Style Council, para este single perteneciente a "Mr. Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall" el segundo disco de una trilogía en vivo con tributos a los músicos que más influenciaron al guitarrista de la mítica agrupación inglesa.

Con su versión de la popular "Shame Shame Shame", cuya versión original fue lanzada en 1963, Wood -que cuenta en su historial con dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll- vuelve así a una canción que además signó los primeros pasos en los shows en vivo de los Stones, que solían incluirla en sus set lists.

En tanto, el músico también compartió hoy una interpretación del tema instrumental de Reed "Roll and Rhumba", otro de los 18 cortes que integrarán el disco en el que participan el ex Rolling Stones Mick Taylor, el vocalista y líder de Simply Red, Mick Hucknall; y el fallecido cantautor estadounidense Bobby Womack.

"Mr. Luck..." fue grabado el 1 de noviembre de 2013 en el Royal Albert Hall, y tras su lanzamiento estará disponible en formato digital, en CD y en vinilo.