“Take my breath”

The Weeknd estrenó tema y el video no es apto para epilépticos

El estreno del video estaba planeado para hacersen en la previa de la película Escuadrón Suicida en todos los Imax de Estados Unidos y fue retirado de las salas por temor a que pudiera causar ataques de epilepsia en el público.

Crédito: Captura de pantalla

El artista decidió comenzar a escribir una nueva historia en su discografía, y empezó a diseñar su próxima placa. El sucesor de After Hours, está en marcha y los seguidores del cantante están ansiosos por conocer los nueva propuesta musical de su ídolo. Según publicó el portal Variety, el trabajo audiovisual incluía una “intensa iluminación estroboscópica” que podía provocar convulsiones, en especial en la oscuridad de las salas de cine. El estreno del video estaba planeado para hacersen en la previa de la película Escuadrón Suicida en todos los Imax de Estados Unidos y fue retirado de las salas por temor a que pudiera causar ataques de epilepsia en el público. Días atrás, el músico hizo una publicación en su cuenta de instagram para alertar a sus seguidores sobre la flamante etapa. “The dawn is coming” [El amanecer se acerca], escribió y dejó parte de su nuevo sencillo. Los fans enloquecieron con la noticia y hoy celebran que ya pueden ver el video completo que acompañó el estreno del single. Un fragmento del flamante tema fue elegido para una promo de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participan figuras del equipo de atletismo de los Estados Unidos como Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin, Athing Mu y Gabby Thomas. Tenés que leer The Weeknd anunció que renuncia para siempre a los Premios Grammy Desde que se conoció la novedad de un nuevo material, comenzaron los rumores sobre el posible nombre del disco. Aunque a esta altura casi no hay dudas que el título es The Dawn (El amanecer). Otras de las noticias sobre el exitoso músico es que, a la par del álbum, está trabajando con Sam Levinson, el creador de Euphoria, para la producción, aunque aún no hay demasiados detalles sobre el estreno.

