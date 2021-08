https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por las "políticas públicas"

El Gobierno estima que la economía se recupera y que no es un "rebote"

El Gobierno salió a destacar la recuperación de la economía tras el impacto más fuerte de la pandemia, y aseguró que las mejoras exhibidas por la industria y la construcción no se tratan sólo de un "rebote", sino de un crecimiento consolidado.

En el diagnóstico coincidieron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Guzmán dijo que la recuperación es el resultado de "políticas públicas" definidas "antes y durante la pandemia". Por su parte, Kulfas destacó que la industria en junio "operó en el mayor nivel desde mayo de 2018", y pronosticó una suba del 4,8% interanual para la actividad manufacturera en julio. Así, el equipo económico busca generar confianza entre los empresarios e inversores, y alentar a la gente a consumir, en medio de la campaña electoral. Guzmán remarcó la importancia de alentar el crédito en pesos para "romper con el bimonetarismo". Si bien señaló que la inflación está descendiendo mes a mes, admitió que su erradicación definitiva "va a llevar tiempo", además de rechazar que se trate de un fenómeno exclusivamente monetario. "La Argentina está experimentando un proceso de recuperación económica. No es una recuperación que beneficie de forma homogénea a toda la población", reconoció Guzmán, en referencia a que la recuperación todavía no beneficia al sector de servicios. En respuesta a las observaciones de algunos economistas, el ministro aseguró que "la recuperación que está experimentando la Argentina no es un rebote", sino "el resultado en buena medida de las políticas públicas que definimos antes y durante la pandemia". Guzmán destacó que para el Frente de Todos "el Estado debe jugar un rol muy importante a la hora de contribuir desde la política pública al desarrollo económico". En ese marco, advirtió que "lo que pasó entre 2015 y 2019, debemos hacer todo lo posible para que nunca más pueda ocurrir, porque daña muchísimo al presente y al futuro de nuestra gente". "El Gobierno de Juntos por el Cambio aumentó el endeudamiento en moneda extranjera en 100.000 millones de dólares, eso es dato", planteó en su exposición en la universidad de San Juan, para agregar que el préstamo de US$ 57.000 millones con el FMI es "uno de los problemas más tóxicos que nos dejaron". En un contexto de dificultades de acceso al mercado de capitales y a pesar de las quejas de empresarios por las restricciones, el jefe del Palacio de Hacienda resaltó que "es necesario que las exportaciones del país crezcan", a fin de poder "contar con las divisas para sostener el crecimiento económico". Al respecto, volvió a criticar a la gestión de Macri porque "no aumentó la producción exportable al mundo y generó compromisos de deuda muy grandes que nos pusieron en una profunda escasez de lo que necesitamos para crecer". Para incrementar las exportaciones, ponderó el trabajo conjunto con "los sectores transables de la economía, con la economía del conocimiento, la minería, el sector energético, la industria y la agroindustria para que haya un esquema de reglas de juego que facilite el crecimiento de la inversión". Sostuvo que la forma de consolidar la recuperación de la economía es "impulsando la demanda agregada", por lo que criticó las posturas a favor de una reducción del gasto público. "Si el Estado se achica, genera una contracción una demanda agregada en un contexto donde el sector privado se viene contrayendo", advirtió. Kulfas anticipa datos sobre la industria Por su parte, Kulfas destacó que la industria en junio "operó en el mayor nivel desde mayo de 2018", y pronosticó una suba del 4,8% interanual para la actividad manufacturera en julio. Al analizar los datos sobre producción industrial de junio, que difundió el INDEC, el ministro destacó que "muestran una importante recuperación tras la baja de mayo, que fue el peor momento de la segunda ola, y la industria operó en el mayor nivel desde mayo de 2018". "La pandemia empieza a quedar atrás y con ello vendrá la recuperación económica, productiva y social que tanto necesitamos", confió el funcionario. "Los resultados de junio son muy positivos y confirman lo que ya veníamos viendo en los indicadores anticipados", explicó. Destacó que en junio la industria "no sólo creció frente a 2020, sino también respecto de 2019, e incluso 2018, y fue el mejor junio para la industria en 4 años". Según los datos del INDEC, la producción industrial en junio fue 11,7% mayor a la de junio de 2019 y 3,7% respecto a junio de 2018. El ministro explicó que la recuperación industrial fue "generalizada", y que 13 de 16 sectores produjeron más en junio de 2021 que en igual mes del 2019. "En el primer semestre, y a pesar de la pandemia y la segunda ola, la industria creció 4,6% respecto al primer semestre de 2019", explicó Kulfas, quien dijo que el sector "lleva ya 12 meses seguidos creando empleo". Destacó que hay "23 mil empleos industriales formales más que los que dejó Mauricio Macri, en cuyo gobierno la industria expulsó empleo sin parar". Kulfas argumentó que la mejora industrial "no es magia, sino producto de más de 150 políticas productivas que la apoyan día a día, como el financiamiento accesible a las empresas, el incentivo al consumo nacional con Ahora12 o las mesas sectoriales, entre muchas otras". El funcionario adelantó que los primeros datos de julio "también son buenos: los despachos de cemento tuvieron el mejor julio desde 2015, y la industria automotriz creció 47% frente a julio de 2019", el año anterior a la pandemia. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

