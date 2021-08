Estados Unidos logró la medalla de oro en básquetbol tras vencer a Francia

Estados Unidos consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al vencer a Francia por 87-82 en la final, que tuvo como gran figura al alero Kevin Durant, autor de 29 tantos.





El "NBA Team" no dio lugar a sorpresas en el Saitama Súper Arena y edificó su triunfo con parciales de 22-18, 22-21, 27-14 y 16-19.

How Sweet It is #GoldHabits 🥇



🇺🇸 #USABMNT x #Tokyo2020 pic.twitter.com/tetmNntN8W