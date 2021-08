Croci, pasajero en tránsito perpetuo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La primera parte del álbum debut de Croci, Verbo intransitivo, ya está disponible para escuchar en Spotify. Además, el artista santafesino se encuentra en pleno proceso de grabación. A la par del rodaje del videoclip de Es la primera vez, avanza en las canciones que conformarán la segunda parte del EP.

Croci es un artista de la palabra nacido en la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe). Con una presencia de más de diez años en la escena, el músico simboliza la fuerza y la rítmica de la batería, su instrumento madre. Crédito: Gentileza Not Momma

Croci está parado en el movimiento. Detenido y andando. Despojado de su nombre o, mejor dicho, enunciado por su apellido. Luego de su EP iniciático, Verbo intransitivo, la historia sigue; como siempre para este artista oral de dos orillas: nació en Santo Tomé (Santa Fe) y vive en Paraná (Entre Ríos). El camino deja ver un segundo episodio, con el desafío de romper, escribir nuevas historias y hacerlo de otras formas, moverse y conmoverse.

La última ficha que movió, luego de la primera parte de su álbum conceptual, fue Te raspa un poco el ego, con los poderosos aportes vocales de Agustín "Flaco" Ferrero. Para Croci, "es una canción que se dirige a los límites y la finitud como sujetos. Cuando el entendimiento está elevado, podés jugar con ello: o te quedás o le dedicás tiempo a la felicidad por un ratito".

Actualmente, se encuentra grabando las canciones que, junto al último lanzamiento, conformarán el segundo episodio de Verbo intransitivo. La obra completa, registrada en Garage Studio, estará disponible en más plataformas digitales (Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, YouTube Music, etc). Al mismo tiempo, está rodando el videoclip de la única canción sin correlato audiovisual (Es la primera vez), que verá la luz en el transcurso del mes de agosto. .

Otros gestos

La expresión artística es un hecho político para Croci. Identificado con la figura del artivista, ha ido favoreciendo y transitando espacios de expresión vinculados no solamente con la música. Uno de ellos es "Psicoanálisis en el bar", una serie de encuentros entre profesionales de la salud por fuera de las instituciones, necesarios para poner en cuestión discursos y problemáticas propias del campo, y en diálogo con diversos artistas. "La intención es siempre mover los discursos, hacerlos tambalear, en ese momento la paso muy bien".

En la gestión, hay algo que moviliza al músico. Después de todo, el término proveniente del latín pertenece a la familia etimológica de "gesto". Así, impulsado por la pasión y la filosofía independiente, Croci comenzó a impartir clases de rap a niños/as y adolescentes. Allí surgieron dos preguntas: ¿qué me hubiese gustado que me digan cuando tenía 10 años y daba mis primeros pasos con la música? ¿de qué modo puedo transmitir un supuesto saber? Y algunas respuestas (nunca definitivas): "aprendo porque lxs pibxs me hicieron volver a estudiar otros modos y a enfrentarme con la dificultad que tienen para escribir". La palabra vuelve a aparecer, como tatuaje emocional en el artista: tránsito, por mundos nuevos.



¿Quién es Croci?



Croci es un artista de la palabra nacido en la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe). Con una presencia de más de diez años en la escena, el músico simboliza la fuerza y la rítmica de la batería, su instrumento madre. Integró Maníaco Proyect y Furor Sanandi, agrupaciones con las que grabó material discográfico y compartió escenarios con bandas como Cadena Perpetua, Bife y Testigo.

Desde 2018, lleva adelante su proyecto solista. Por su primer videoclip, Queman, obtuvo la distinción como "Mejor Artista Revelación" en los premios Poquet Awards, que reúnen a referentes del periodismo santafesino. Su recorrido personal nace de la confluencia de autopercepción, crítica y líricas potentes teniendo al rap como centro de operaciones. Pero con la diversidad metida en los huesos. De forma punzante y desprejuiciada, su obra mueve, pone en cuestión, abre interrogantes y trata de responderlos.

Verbo Intransitivo es la primera gran historia en la aventura solista de Croci. Es, a su modo, íntima y coral, dada la colaboración de artistas locales de diversos estilos e improntas. Luego del lanzamiento del videoclip de Te raspa un poco el ego, prepara el correlato audiovisual de Es la primera vez y la segunda parte del EP.