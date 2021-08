https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.08.2021

Elecciones 2021 Oscar Martínez: "En la lista en la que participo está expresado el justicialismo de la provincia"

Luego de la presentación de la lista “La Santa Fe que Queremos” el diputado provincial del Frente Renovador y precandidato a diputado nacional dialogó con la prensa acerca de la participación del espacio al que pertenece en la interna del justicialismo acompañando a Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. Habló además sobre la intervención del gobernador como precandidato a senador suplente.

En cuanto a la participación del Frente Renovador en la lista que encabeza Agustín Rossi, Martínez afirmó que “El Frente de Todos fue y es una coalición donde confluyen diferentes espacios detrás de ese gran continente que es el Movimiento Nacional Justicialista. Nosotros en la provincia reivindicamos la identidad del Frente Renovador dentro de él, como a nivel nacional lo marca claramente la presencia de Sergio Massa como uno de los hacedores de este Frente que hoy gobierna el país. En ese espíritu esta coalición en la provincia tiene a Agustín Rossi como la figura representativa del espacio kirchnerista dentro del Frente de Todos. Es ese espíritu frentista y plural, el que representa la lista La Santa Fe que queremos, y por eso desde el Frente Renovador estamos muy orgullosos de ser parte de ella”.

En el mismo sentido agregó que “Venimos a poner nuestro granito de arena para terminar con las visiones hegemónicas, para terminar con el autoritarismo. Nuestro granito de arena para que se termine el látigo y la chequera dentro del justicialismo y para que cada política pública a nivel nacional y provincial esté inspirada en las necesidades de nuestra gente. Pero tenemos claro que poner nuestro granito de arena es eso, ser una parte que suma al todo, poner nuestro granito de arena porque nadie puede arrogarse ser el dueño del arenero. No nos olvidemos que fue esa unidad en la diversidad la que llevó a que la gente confiara en que íbamos a ser capaces de construir un proyecto de progreso y crecimiento, con justicia social y con visión federal para volver a conducir los destinos de la provincia y de la Nación. gobierno provincial y nacional”.

En cuanto a su relación con quien encabeza esta lista, Martínez aseguró que “Agustín -Rossi- es sin ningún lugar a dudas el representante del espacio mayoritario del Frente de todos. Quién puede negar su enorme trayectoria, quién puede negarle el haber defendido el modelo de país que encabezaron Néstor Kirchner primero y luego Cristina, aún en las peores circunstancias. Agustín Rossi es un hombre con una enorme trayectoria política, reconocido y respetado por propios y ajenos. Lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó verlo en el Congreso Nacional cuando ambos ocupábamos bancas en sectores diferentes. Y quién puede negar la excelente gestión que llevó a cabo en el Ministerio de Defensa, distinguido por el presidente Alberto Fernández como uno de sus mejores Ministros, cartera de la cual se fue aplaudido y ovacionado por Generales, Comodoros, Brigadieres y por todo el personal del Ministerio”.

Respecto al aporte del Frente Renovador a la lista La Santa Fe que Queremos, el legislador afirmó que “vamos a acompañar al gobierno nacional y también a Sergio Massa a quien represento en esta lista, detrás de las banderas que siempre enarboló el Frente Renovador, como el de garantizar y defender los derechos de los trabajadores, entendiendo que el salario no es ganancia , el de trabajar intensamente para que los monotributistas no tengan la pata del Estado encima y puedan desarrollarse , esos profesionales y esos pequeños empresarios que cotidianamente desde el mercado interno mueven la rueda de nuestra economía . Vamos a trabajar para reivindicar el Plan Brigadier López que presentamos en la legislatura provincial y que queremos llevar a la Nación para que reivindiquemos también el arraigo, la migración inversa y el proyecto de colonización de tierras improductivas de carácter voluntario. Vamos a trabajar también para consolidar el boleto educativo gratuito por el cual trabajamos siete largos años en la provincia y que hoy es una realidad, porque entendemos que la educación es la solución definitiva a los problemas de la Argentina, y vamos a trabajar intensamente también para que el nuevo puerto de Santa Fe pueda construirse en el marco de un proyecto de Hidrovía más federal, y para reactivar el ferrocarril Belgrano de Santa Fe a Esperanza , de Esperanza a Rafaela, de Rafaela a San Francisco y de San Francisco a Córdoba para que tengamos una infraestructura que pueda colaborar activamente a través del sector agroindustrial , tan importante en nuestra provincia, en el desarrollo no solo de nuestras localidades sino del conjunto de las regiones de la Argentina.

Oscar Martínez fue consultado también sobre su parecer respecto de la pre candidatura de Perotti. “Me hubiera gustado que el gobernador se ocupe de la seguridad y la salud en este tiempo de pandemia, en vez de usar sus días de gestión en una interna partidaria. Él tiene legítimo derecho a tener aspiraciones y a ser candidato a senador suplente, ahora una cosa es tener ese derecho, y otra es utilizar los recursos económicos, humanos, etc del Estado provincial para eso. El gobernador es el gobernador de todos y no de una agrupación política que representa una pequeña parte del peronismo. Yo desdramatizo la interna en el sentido de que todos los espacios mayoritarios de la provincia las van a tener y las internas son saludables porque así la gente puede elegir a quienes considera más aptos para formar parte de la lista de cara a noviembre, pero por otro creo que uno no puede estar de los dos lados del mostrador. Por eso propusimos en la legislatura un proyecto que va de la mano con lo que expresó el presidente Fernández acerca de una regla ética que él mismo pidió a sus funcionarios, y es que si son candidatos no pueden ejercer funciones de ejecutivas durante el periodo de campaña. El proyecto que presentamos pide al gobernador que se tome licencia mientras dure la campaña. En el mismo sentido, Alejandra Rodenas hizo lo propio, para poder dedicarse a la campaña sin descuidar sus funciones como Vice gobernadora.

Para finalizar, volvió sobre este tema expresando que “sinceramente espero que no se use al Estado provincial en función de una contienda electoral, que no se use el látigo y la chequera para definir una interna. Los funcionarios tienen que estar muy atentos a esto, a no utilizar los recursos del Estado, que son los recursos de todos nosotros, en función de una interna. Esas prácticas ya las hemos vivido antes, los bolsones, la ayuda social, las obras públicas la discriminación de municipios y comunas que no adhieran al proyecto. En estas elecciones todo esto va a ser profundamente observado por la ciudadanía, por los medios de comunicación y las redes sociales. Sinceramente creo que al gobernador le hubiera convenido tomar licencia y si no en todo caso abstenerse de participar como candidato en una interna.”