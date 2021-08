Piden colaboración para que unos 300 niños del barrio Villa Moisés festejen su día

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El próximo 21 de agosto el grupo “Solidarios de Corazón” organizará el festejo del Día del Niño y para ellos piden la colaboración de toda la comunidad, para que los 300 chicos que viven en el barrio pueden tener una jornada distinta. Diego Bustos, referente barrial, también contó la realidad en la que viven.

Manuela Dias Fredes | region@ellitoral.com

Desde el grupo “Solidarios de Corazón” del barrio Villa Moisés solicitan a la comunidad venadense “golosinas y lo que puedan ofrecer” para que el próximo 21 de agosto, los 300 niños de este asentamiento puedan tener su celebración del Día del Niño.

Este grupo, comandado por Diego Bustos, no solo se encarga de estas fechas especiales sino que desde el inicio de la pandemia, cuando la situación de los vecinos que viven en este lugar se volvió más tensa por la falta de oportunidades laborales, empezó a ofrecer diariamente la merienda a los niños del barrio. “Esto fue por unos 100 días, después se complicó continuarlo y en un momento también les dábamos una vianda”, contaba el representante del Villa Moisés, a lo que agregó que el grupo empezó siendo de unas 15 personas y hoy son unos 7 u 8 los que realizan las meriendas para los chicos cada sábado.

“Ahora medianamente están todos con un trabajo y con actividades habilitadas, lo hacemos solo los días sábados”, señaló Bustos, a la vez que indicó que comenzaron con unos 200 niños y ahora son unos 100 los que se acercan.

Asimismo, hizo visible que los niños no solo necesitan un plato de comida, “sino que a veces los tenés que escuchar, porque necesitan siempre contar algo”.

Colaboración con los niños

Respecto al festejo del próximo 21 de agosto, el referente comentó que lanzaron una campaña “para recolectar golosinas más que nada porque las chicas del grupo van a hacer algún presente para los niños, además dejamos nuestros números de teléfono y si pueden colaborar con algo lo pasamos a buscar”, manifestó agregando que aún no recibieron donaciones.

“El año pasado hicimos un pequeño festejo y les llevamos regalitos casa por casa y este año haremos algo parecido, con todos los cuidados”, además habrá juegos inflables y algún espectáculo infantil para los pequeños.

La realidad en el Moisés

El barrio ubicado en la zona de calles Marenghini y Eva Perón del barrio Iturbide, cuenta con varios reclamos y uno de ellos es la urbanización y la contención de estas familias pero, según Diego Bustos, hoy la situación “ha cambiado muchísimo”. “Del año pasado a la actualidad la mayoría de las personas ya se están haciendo su casa y volvieron a retomar sus trabajos”, y en lo que respecta al barrio comentó que “pusieron el cableado de la luz y se arreglaron las calles”.

Han sido varios los pedidos de urbanización de este sector postergado, uno de ellos surgió del propio barrio y también Ciudad Futura presentó el pasado abril el proyecto de “Declaración de Villa Moisés como Zona especial de Urbanización Prioritaria”.

“El Proyecto no está avalando las usurpaciones ni la ilegalidad, sino que cree que es urgente intervenir para transformar la realidad. Y la forma que proponemos es una mesa de trabajo lo más plural y diversa posible que sea la encargada de tomar las decisiones. Pero algo hay que hacer y hacerlo ya. Porque no hacer nada no logra ningún cambio sino que por el contrario, como la realidad nos muestra, lo empeora”, argumentaron desde el espacio.

Desde Ciudad Futura, también durante este 2021, habían realizado un relevamiento de los habitantes del lugar arrojando que de 2020 a este año la población del barrio creció un 18 por ciento (de 446 a 527 personas) y el 85 por ciento eran venadenses.

El dato a agosto de este año, según Bustos, es que en la actualidad viven en el barrio unas 130 familias, con un total aproximadamente de 570 personas en total y unos 300 son niños.

Respecto al momento más alto de la pandemia, el representante barrial señaló que “muchos no se cuidaban en un principio pero ahora sí hay más respeto hacia los protocolos”.