La dura visión de Gustavo Pueyo: "Los clubes se están muriendo"

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, dialogó con El Litoral sobre la crítica situación de las instituciones amateur. Este viernes esperaban que se habilite el público en las canchas, pero el decreto los pasó por alto una vez más.

Reina la desilusión en las distintas instituciones que componen la Liga Santafesina. Las distintas entidades deportivas aguardaban con ansias el decreto provincial del viernes 6, con la ilusión de que se habilite la posibilidad de hinchadas (siempre en un número limitado) en los partidos. Recordemos que hace algunas semanas se aprobó la vuelta de la competencia y de los encuentros deportivos, pero sin presencia de parcialidades.

Desde la casa madre del fútbol local, su titular Gustavo Pueyo no escondió también su decepción: “Este fin de semana era la gran ilusión de poder arrancar a juntar un poquito de dinero. Pido un poco de consideración porque los clubes se están muriendo. Los clubes van a desaparecer, no aguantan más, están al límite.”

En ese sentido, el dirigente explicó que ven a la situación incluso como algo dentro del sentido común, teniendo en cuenta la gran reapertura de actividades en el último tiempo. “Si tenes los súper llenos de gente, el casino lleno de gente, los bares y los restaurantes, ¿cómo no va a poder estar la gente en una tribuna? Además, estamos hablando de un número limitado de personas, en la Liga Santafesina no tuvimos casos, se cumplieron todos los protocolos” argumentó, recordando las siete fechas que se disputaron a principio de año sin inconvenientes.

“Estos días vamos a reunirnos con los dirigentes para ver qué decisión se toma. De todos modos, se va a tratar de llegar al Gobierno para ver la posibilidad de que nos habiliten el público como una cuestión de sentido común” agregó. Sin embargo, esto no es tarea fácil teniendo en cuenta que la Provincia se ha vuelto un punto de difícil acceso. Luego de la renuncia de Claudia Giaccone como secretaria de Deportes, la comunicación entre las ligas y el Gobierno ha sido difícil. “Si alguien del Gobierno nos puede recibir sería muy bueno, pero hace 15 días que los distintos trámites que se iniciaron desde la Federación están parados. No tenemos un interlocutor en Deportes. No existe diálogo con Deportes de la Provincia, ese es un gran problema” comentó Pueyo.

Además, desde el Gobierno han anunciado que podrían llegar otras ayudas a las instituciones, sin embargo, desde el comienzo de la pandemia, el apoyo a los clubes de la zona ha sido sumamente escaso.

En cuanto a los pasos a seguir, Pueyo explicó que están en constante diálogo entre los clubes de la Santafesina, y que hay otras ligas, como la Rosarina y la Paivense, que tomarían la determinación de comenzar igual. “Este fin de semana va a ser de charlas con los dirigentes y los clubes para intentar juntarnos lunes o martes a ver qué decisión se toma; pero sin público no vamos a poder arrancar lamentablemente. Los clubes están esperando que se habilite el público, y también que haya jornada de Inferiores, para poder juntar unos pesos. Me parece totalmente una falta de sentido común no habilitar el público, aunque sea de forma limitada en las ligas del interior” esgrimió el titular de la Liga.

Por otra parte, la que comenzó a competir en Santa Fe es la categoría Senior. No obstante, esta división no depende de la venta de entradas para costear sus gastos. Pueyo explicó que es una categoría que no maneja público, y que son los mismos jugadores quienes costean todos los gastos.