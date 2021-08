https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.08.2021 - Última actualización - 14:51

14:50

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Acerca de la Colonia Santa Fe

NORMA TERESA

EX JEFA COMUNAL DE VILLA LA BOLSA (2007-2015)

"Como santafesina que vive a 6 km de Alta Gracia, Córdoba, deseo opinar al respecto de la Colonia Santa Fe. Aplaudo el Proyecto que publican. Conozco muy bien esa zona y el abandono irresponsable de unas tierras muy valiosas hoy por su ubicación y tamaño. Deseo que la Provincia de Santa Fé logre un muy buen acuerdo. Recuerden que eso es Propiedad Pública y se debe defender con responsabilidad. Saludos cordiales". Norma Teresa exJefa Comunal de Villa La Bolsa .Período 2007-2015.

****

Para vialidad Provincial - Ruta 1

VECINO DE RINCÓN

"Estimados desde hace años recorro la ruta 1 del kilometro 1 al 7 y finalmente veo los trabajos de finalización de todo este tramo, ¡tan esperados! Pero observo que la banquina desde el km 7 al km al 4,5 km (sentido a Santa Fe, mano derecha), está quedando de un ancho estrecho de modo que, si tenés que parar por algún motivo, te queda medio auto sobre la calzada (que no te suceda el cambio de un neumático pinchado). ¿Estará así en el proyecto? Me parece que tendría que ser más ancha. Espero que se entienda esta inquietud y gracias por este espacio".

****

Pasaron a una cuadra...

MIGUEL JUAN DE B° SANTA RITA

"Vuelvo a escribirles, esta vez un poco quejoso por el estado de la calle donde vivo, en la intersección: Neuquén y Pje. Público (Neuquén 5400) y pongo la dirección porque a nadie le debo nada, y Pje. Público porque es al único que no le dieron nombre, en El barrio Santa Rita. Los demás sí tienen nombres, dignos de una comunidad indígena, como por ejemplo Caciques (sin discriminación eh). Voy al punto: días pasados, con bombos y platillos y anuncios en diarios, radios, TV, se promocionó el arreglo de calles, de cordones-cuneta, asfalto... etc... en mi zona. Pasaron con una máquina niveladora a una cuadra, y yo me quedé mirando con la cara más larga que bolsillo con piedras... Nada para mi cuadra... Neuquén desde 5400 a Blas Parera (2 cuadras) es intransitable. Pje. Público, detrás de la iglesia Santa Rita (a una cuadra), está peor. Espero que algún funcionario o personal cercano al intendente le sople al oído esta situación. Yo tenía un autito y ahí está, tirado como chatarra, porque se me destrozó el tren delantero, el trasero, y no tengo una moneda para repararlo. Gracias amigos de El Litoral. Le sigo comprando el diario al Chivo (el canillita)".

****

¿Qué vamos a hacer para fines de agosto?

ASIDUA LECTORA

"Veo que este virus nos está dando un respiro, pero tenemos sobre la cabeza la temible cepa Delta. Ahora, la ministra Martorano dice que para fines de agosto, la cepa Delta va a ser comunitaria. Entonces, yo le pregunto ¿qué piensan hacer ellos? Parecería que nosotros tenemos que buscar la solución. Nosotros somos responsables de cuidarnos pero no de buscar la solución. Digo: si es tan peligrosa esta cepa, que muere y se contagia gente aun vacunada, estamos frente al peligro de muerte. Yo les pido que vayan pensando en lo que van a hacer, para cuidarnos. Ahora la gente está haciendo vida normal, van por todos lados, los bares llenos, hay quienes circulan sin barbijo, ¿entonces, qué haremos a fin de mes? Me imagino que ya están pensando al respecto, nuestros funcionarios me refiero... Que no dejen a criterio de la gente para que haga lo que quiera... ¿Tendremos que volver a encerrarnos si esto es tan peligroso? Pienso que también tendrían que suspender las elecciones, porque va a ser un peligro... Va a haber movimiento de gente, de vehículos, taxis y personas en los lugares de votación, etc. Después de escucharla a la ministra, haciendo ese adelanto, se me vino el alma abajo, porque las personas que vivimos encerradas, vamos a seguir igual; pero hay gente que vive en la calle. ¿Cómo se va a evitar la propagación? Tengo miedo por mi familia; tengo personas de riesgo. ¡Ojo, no vaya a ser que tengan que suspender todo de nuevo! En Santa Fe sigue muriendo gente de Covid... ¿Se han naturalizado las muertes por coronavirus?".