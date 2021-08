Unión, el Bayern Munich y la búsqueda de un sueño

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los juveniles tatengues Mateo Franzotti y Gerónimo Vidal dialogaron en exclusiva con El Litoral desde Alemania. Ambos forman parte del seleccionado de 15 futbolistas de todo el mundo que están a prueba en el Bayern Munich, desde el mes de junio.

En el campus de entrenamiento que el equipo multicampeón alemán posee en Munich se entrena, el primer equipo: Por allí pasan Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, además de muchas otras super estrellas. A 50 o 60 metros de allí, dentro del mismo complejo y a la vista de todos, entrena un grupo de juveniles que mira con ansias a los futbolistas del primer equipo. Allí hay polacos, israelitas, brasileños, mexicanos, tailandeses, y por supuesto, argentinos.

Hace algún tiempo se conoció la noticia de que dos juveniles de Unión categoría 2003, Mateo Franzotti y Gerónimo Vidal, habían sido preseleccionados para esta prueba denominada World Squad, organizada por el club alemán. Los futbolistas fueron los únicos argentinos seleccionados por sobre más de 600 jugadores de 64 países a través de videos y entrevistas.

Su primer destino fue México, donde realizaron los primeros entrenamientos y amistosos. No obstante, desde hace varios días ya se encuentran en Alemania entrenando con el Bayern en sus instalaciones.

"Es un sueño, como les digo a todos. Estamos en un hotel con todo el equipo y con los entrenadores. A la mañana desayunamos temprano, 7.30 u 8. Entrenamos en el campus que entrena el primer equipo; casi todos los días los vemos. Ahí entrenamos hasta las 11.30 y después, a la vuelta, llegamos y almorzamos a las 12.30. Hay días en que tenemos doble turno, otros no, y hay días en que hacemos otras actividades o partidos" cuenta del otro lado de la pantalla Gerónimo Vidal.

Gerónimo Vidal, marcador central de Unión, con gestos positivos hacia una experiencia inédita para ellos y para el club.Foto: Gentileza

El defensor central oriundo de Piamonte hacía pocas semanas había sido subido a la Reserva de Marcelo Mosset, cuando le llegó la confirmación de la prueba del Bayern Munich. "Tuve la oportunidad antes de esto, antes de viajar a México me subieron. Me estaba acomodando a los nuevos compañeros, a lo que pide el profe, me sentía cómodo" contó.

Por su parte, Franzotti, lateral izquierdo, estaba desde principio de año entrenando justamente con la Reserva. "Fue algo muy lindo porque empecé a tener roce con gente más grande, también tuve la posibilidad de entrenar algunas veces con el plantel profesional. Son cosas que a uno le suman y son lindas experiencias" relató sobre su experiencia en el equipo del "Tato".

Como dijimos, la prueba con el equipo alemán comenzó en tierras mexicanas. Al respecto, Franzotti explicó que: "en México fue la etapa de conocer y aprender lo básico. Nosotros sabíamos que iba a llegar el día de mañana, que es jugar contra la Sub 19 del Bayern, y es para lo que nos hemos preparado. En México fue una etapa de aprendizaje, de descubrir posiciones y a nuestros compañeros. Una vez ya afianzados nos vinimos para Munich. Estar en las instalaciones, cerca de los jugadores, le da un toque más profesional a todo. Es algo que te exige muchísimo más porque sabes que estás cerca de cumplir ese sueño."

En ese sentido, hay que aclarar que este jueves tuvieron su examen definitivo: el partido contra el equipo Sub 19 del Bayern Munich. Luego de dicho encuentro, el día sábado el club hablará con cada uno de los jóvenes para comunicarle su situación. Aunque esta experiencia finalice esta semana, no deja de ser una oportunidad exclusiva y sumamente enriquecedora que ha vivido este grupo de jugadores.

Mateo Franzotti, marcador lateral izquierdo tatengue, se lleva la pelota en uno de los entrenamientos en el campo oficial del Bayer Munich, en Alemania.Foto: Gentileza

El mismo Franzotti habló sobre sus impresiones, no solo en torno a la inmensidad del equipo alemán, sino también a la experiencia junto a jugadores de todo el mundo.

—¿Qué cosas vieron de los jugadores de otras partes del mundo que les sorprendió?

—Es una experiencia muy linda la que nos tocó vivir. La mejor parte, se podría decir, es que conoces a tus compañeros, empezas a descubrir cuáles son sus cualidades. Acá en la selección hay un nivel muy bueno de fútbol. Países que por ahí uno no se espera, o no los relaciona mucho con el fútbol, pero sin embargo responden muy bien y están muy a la altura, como por ejemplo Israel o Polonia. Son países que uno no se lo imagina, pero hay muy buenos jugadores y eso le da el toque de satisfacción a todo esto.

—¿Qué cosas se encontraron y les sorprendieron del club?

—Acá con lo que nos encontramos en el Bayern es una total modernidad. Es algo increíble la infraestructura que tienen, la tecnología. Es algo muy lindo tener la posibilidad de experimentar y conocer todo esto por dentro. Una cosa es verlo puertas afuera y otra es entrenar en sus instalaciones y tener jugadores de primer nivel a 50, 60 metros. Es algo muy lindo para cada uno.

En ese sentido, Vidal coincidió con su compañero sobre lo impactante de la experiencia: "Entrenamos en el campus donde tenemos, a 50 metros, a Alphonso Davies, a Kimmich, las canchas son impecables, están hermosas todos los días, nunca te pica mal la pelota. Nos sentimos cómodos, tratamos de poner la mayor intensidad posible y que salgan buenos entrenamientos, porque después como entrenemos vamos a jugar."

Finalmente, Franzotti agregó que: "Es totalmente impagable. La verdad que agradecido de por vida con este club, con el Bayern Munich, que nos permite vivir toda esta experiencia. Ya nos sentimos identificados con el club, porque el hecho de conocer sus valores, lo que representa es algo que tendría que ser conocido en todo el mundo. Desde Latinoamérica tal vez a este club se le ve una imagen un poco fría, pero estando acá te das cuenta que es totalmente distinta la gente, los entrenadores, es un ambiente muy cálido y eso hace más llevadero al día a día. La experiencia que hemos vivido no nos la saca nadie."

Zanetti y Demichelis

Más allá de los entrenamientos, amistosos y la exigencia del día a día, los jugadores tatengues tuvieron la inigualable oportunidad de compartir momentos junto a jugadores históricos de la selección argentina.

En México estuvieron junto al ex Inter Javier Zanetti. "Después de jugar con el América fuimos a hacer un tour y estaba ahí el Pupi con la familia, también conociendo el Azteca como nosotros. Lo vimos, lo saludamos y tuvimos la oportunidad de sacarnos una foto" explicó Vidal. En tierras aztecas jugaron amistosos contra el América, el Zelaya (donde estaban entrenando) y el Querétaro.

Al mismo tiempo, el jugador fue consultado sobre la relación con Martín Demichelis, actual entrenador de la Sub 23 del equipo teutón, que viene de ganar sus últimos cinco partidos.

—¿Conocieron a Martín Demichelis?

—Si, el miércoles fuimos al Allianz a ver un partido de leyendas, porque presentaron el equipo para esta temporada. Antes del partido que él jugó tuvimos la oportunidad de hablar un rato y de conocerlo.

