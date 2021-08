Un Vélez sin gol y a las puertas de una crisis: ¡chau al manager!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el único equipo argentino que no festejó un solo tanto en las cuatro fechas del campeonato post Copa América. En medio de presiones y con un clima incómodo, recibe al campeón vigente en el Amalfitani de Liniers.

Hace tan sólo dos meses, Vélez cerraba la temporada empatando 0-0 ante Flamengo en el imponente Maracaná y de esta manera quedando clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, cerrando también una gran participación en la Copa LPF, siendo el mejor de la primera fase en su grupo, pero quedando eliminado duramente contra Racing en cuartos.

De igual manera, el parate para que se dispute la Copa América no le sentó nada bien al Fortín: tuvo cinco bajas de grandes jugadores que fueron muy difíciles de remplazar en el equipo para Mauricio Pellegrino y encima llegaron tres refuerzos sobre el final del mercado que aún no lograron debutar. Este libro de pases tuvo consecuencias para los de Liniers y el equipo del Flaco aún no supo reponerse del golpe que atraviesa en esta nueva temporada: quedó eliminado en octavos de la Libertadores ante Barcelona (E) y todavía no convirtió ni ganó en ninguna de las cuatro fechas disputadas de la LPF.

La dirigencia velezana es consciente del inconveniente que hubo en esta ventana de invierno y tomaría cartas en el asunto: la decisión de que Pablo Cavallero no continúe siendo manager del club está al caer. En su momento, Pellegrino solicitó su permanencia a la hora de renovar, pero ahora parece ser un ciclo culminado. Una vez que culmine el contrato con el ex arquero, Christian Bassedas tiene todas las fichas para ser repatriado en el Fortín: al ex DT de Olimpo y la UAI de Urquiza que vivió una época gloriosa con en Vélez con Ricardo Gareca como técnico, le seduce la idea de volver a la V azulada, se sentaría a dialogar con los dirigentes y la CD evalúa su nombre para ocupar el puesto de Cavallero.

En diálogo con Vélez y Su Mundo de AM 670, el presidente del club, Sergio Rapisarda, dijo que "hay acuerdo" por Lucas Pratto, aunque aclaró: "Veremos cómo sigue el libro (de pases) y qué es lo que hacemos en las próximas semanas, todavía tenemos un poquito de tiempo". Luego de la aceptación anunciada por Rapisarda de la nueva propuesta para Pratto (dos años y medio de contrato), el problema pasa por los tiempos vencidos del libro de pases, que dejan una única salida para que el Oso finalmente recale en Liniers: que el Fortín venda al exterior a un integrante de su plantel. El plazo para que ello suceda vence el 31 de agosto.

Otra novedad informada por el mandamás del Fortín es que ese futbolista con salida al exterior en este mercado de pases no será precisamente su joya. Al respecto explicó: "El pase de Almada no está caído. Por un problema con la visa el jugador no puede viajar a Estados Unidos y por ahora se quedará en Vélez hasta enero. Lo tendremos este próximo semestre".