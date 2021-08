https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenía 70 años

Murió Dennis Thomas, co-fundador de Kool & the Gang

El músico tocaba saxofón alto, flauta, percusión y se desempeñaba como "maestro de ceremonias" del conjunto, además de haber inventado la introducción de "Who's Gonna Take the Weight", hit lanzado en 1971.

Dennis “Dee Tee” Thomas, cofundador del grupo de soul y funk Kool & the Gang , murió hoy a los 70 años, confirmaron sus representantes al sitio estadounidense Variety . Según un comunicado de prensa, Thomas –quien el 4 de julio pasado tocó con la banda en el Hollywood Bowl- murió "pacíficamente mientras dormía" en Nueva Jersey. El músico tocaba saxofón alto, flauta, percusión y se desempeñaba como "maestro de ceremonias" del conjunto, además de haber inventado la introducción de "Who's Gonna Take the Weight", hit lanzado en 1971. “Dee Tee” nació el 9 de febrero de 1951 en Orlando, Florida, y 13 años más tarde, junto a los hermanos Ronald Bell y Robert “Kool” Bell, y sus amigos Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown y Charles Smith fundó una propuesta que primero se denominó Jazziacs, pero que al crear su propia fusión de jazz, R&B, soul y funk, encontró su denominación definitiva en 1969. A lo largo de su carrera de la banda, ganó dos premios Grammy y devino en la banda más sampleada de todos los tiempos. Además vendió más de 70 millones de álbumes, el último de ellos, "Perfect Union", lanzado este año ya sin Ronald Bell que murió en septiembre de 2020. Con información de Telam

