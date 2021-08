https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.08.2021 - Última actualización - 0:16

0:09

Bajo la conducción de Tomás Quintín Palma, “Usina” se comenzará a emitir hoy domingo desde las 18 a través de Telefé Santa Fe y Rosario. Con un formato adaptado de las redes sociales, incluirá a lo largo de 13 programas charlas con una lista heterogénea de invitados, que va desde el actor de Hollywood Jack Black, hasta el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, pasando por actrices, actores y músicos.

Televisión Una factoría de entrevistas con la impronta ágil de las redes sociales Bajo la conducción de Tomás Quintín Palma, “Usina” se comenzará a emitir hoy domingo desde las 18 a través de Telefé Santa Fe y Rosario. Con un formato adaptado de las redes sociales, incluirá a lo largo de 13 programas charlas con una lista heterogénea de invitados, que va desde el actor de Hollywood Jack Black, hasta el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, pasando por actrices, actores y músicos. Bajo la conducción de Tomás Quintín Palma, “Usina” se comenzará a emitir hoy domingo desde las 18 a través de Telefé Santa Fe y Rosario. Con un formato adaptado de las redes sociales, incluirá a lo largo de 13 programas charlas con una lista heterogénea de invitados, que va desde el actor de Hollywood Jack Black, hasta el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, pasando por actrices, actores y músicos.

En 2020, en la instancia más dura del aislamiento pandémico, surgió La Previa, un ciclo organizado por La Usina Social que nació en Instagram Live y luego pasó a la televisión por cable. Conducido por el versátil Tomás Quintín Palma (humorista e influencer que este año llegó a entrevistar al presidente de la Nación, Alberto Fernández) logró manifestar la frescura y espontaneidad de las redes sociales. Este año -metamorfosis mediante para posibilitar su traspaso a la televisión abierta- el espacio se convirtió en “Usina” y comenzará a emitirse hoy, domingo 8 de agosto a las 18 en simultáneo, a través de las señales de Telefé Santa Fe y Telefé Rosario, con una configuración ágil, muy original y una lista de invitados nacionales e internacionales que permitirá llegar a un amplísimo abanico de público.

Siempre bajo la conducción de Quintín Palma, los entrevistados serán Santiago Barrionuevo de El mató a un policía motorizado; la actriz Violeta Urtizberea, el actor estadounidense Jack Black; la cantautora Hilda Lizarazu; el ex presidente uruguayo Pepe Mujica; la vocalista colombiana de La Delio Valdez, Ivonne Guzmán; el cantante uruguayo de NTVG, Emiliano Brancciari; la cantante colombiana de Aterciopelados, Andrea Echeverri; el músico uruguayo Rubén Rada; la actriz Laura Novoa; el actor Leonardo Sbaraglia; la actriz y cantante Gloria Carrá y, para lo que será el último programa, el músico uruguayo Hugo Fattoruso.

“Buscamos un formato que tenga originalidad, no solo a partir de los personajes, sino a través de una espalda escenográfica de porte, de volumen y tecnológicamente muy fuerte”, explicó Horacio Ríos, desde la producción de “Usina”. “Se hizo una puesta sencilla, con una cámara frontal, otra semi cenital que era en realidad una webcam y una tercera que es la que sigue a Tomás. Se utilizó como insumo la conexión en vivo y en directo generada por el Zoom con el entrevistado”, añadió.

Uno de los puntos más sobresalientes de la producción, no sólo por haber logrado la entrevista sino también por la técnica utilizada, fue la incorporación a la lista de invitados del actor norteamericano Jack Black, conocido por filmes como “Amor ciego”, “Alta fidelidad”, “King Kong”, “Nacho Libre”, “Tropic Thunder” y “Goosebumps”. “Se utilizó una cabina de traducción simultánea para no perder tiempo con un entrevistado que tenía la agenda apretada. La exigencia era utilizar bien el tiempo, por eso no podíamos parar para hacer la traducción en los dos idiomas. Así, buscamos una persona que cumpliera las dos funciones, similar a lo que se hace en las ceremonias de premios que vemos por televisión”, reveló Ríos.

Experiencia intensa

Desde su rol de conductor y entrevistador dentro del ciclo Tomás Quintín Palma contó que la instancia de las grabaciones se extendió durante más de dos meses, que fueron intensos. “Cada uno de los entrevistados es un personaje con su singularidad, historia y complejidad. Así que abordamos las particularidades de cada caso. Las entrevistas no tienen una estructura o una forma que se repite. No puedo estar frente a un expresidente o ante una estrella de Hollywood y hacer preguntas genéricas, hay una responsabilidad de saber sobre la persona y su obra”, explicó.

Foto: Gentileza producción

Aunque desde el año pasado desarrolló muchas entrevistas para redes sociales y televisión, Tomás admitió que la de este ciclo en particular fue una experiencia nueva. “El estudio es muy zarpado. Le mostré el proyecto a algunos porteños que están instalados en la industria y se sorprendieron por el uso de pantallas gigantes y la iluminación. Luego, estaba el desafío de defender cierta intimidad con alguien que no está ahí presente en cuerpo físico, sino en un Zoom, para una charla larga”, destacó.

Todas las entrevistas, sobre todo por el alto nivel de heterogeneidad, tuvieron su nivel de complejidad. Al respecto, Quintín Palma explicó que la presión mayor pasó por sostener la atención de los invitados y el ritmo, para evitar que se aburran. “La de Pepe Mujica fue difícil, porque es un hombre grande y no tiene tan buen Internet, algo que con el resto funcionó bárbaro”, admitió. “A uno, a veces, lo asaltan pensamientos respecto a si al que está del otro lado se le va cortar la conexión o si estará aburrido, mientras tanto, tiene que seguir”, relató.

Un sello de frescura

Uno de los méritos de “Usina” fue encontrar caminos para descontracturar las charlas y exponer así facetas desconocidas de cada personaje. Para Tomás, parte de eso se produjo porque no posee una formación institucional proveniente de una escuela de periodismo o comunicación. “Hay muchos periodistas que utilizan un manual, yo no lo hago porque no lo sé. No por viveza, sino porque ignoro aspectos de la tarea periodística que me hubiera gustado saber”, sostuvo.

Foto: Gentileza producción

Inesperadamente, esa arista es la que le aporta frescura al producto final, algo que se logró particularmente con el actor Jack Black. “Era alguien que me interesaba mucho, así que fui a lugares que para mí eran interesantes. Soy un apasionado de muchos de los trabajos que hizo, de modo que teníamos pautados veinte minutos, cuando pasaron le pregunté si podíamos seguir y él dijo que sí”, recordó el entrevistador.

Intimidad a distancia

Gracias al espacio en el que se desarrollan las charlas y a la ductilidad del conductor, a pesar de que los personajes están en una pantalla, conectados por Zoom, es como si estuvieran sentados en la misma habitación. “Para mí, se logra también porque cada uno de los entrevistados tiene una sensibilidad especial y está dispuesto a charlar. Además, uno está en la intimidad de ellos. Por ejemplo, Jack Black hablaba desde la habitación del hijo”, confesó Quintín Palma.

Foto: Gentileza producción

El espectador que se enganche para ver los programas, va a encontrar gran diversidad de temáticas, por lo que representa cada invitado. “Que la lista sea tan variopinta, la termina poniendo interesante. Sobre todo en una época de diversidad, en la cual tratamos de romper con lo heteronormativo y lo binario. Eso le da al producto algo interesante, para que no sea monótono y no aburra”, finalizó Tomás.