Es momento de tomar decisiones Ponete en modo búsqueda Adriana Autelli, responsable del Área de Tutorías de la UCSF destaca el acompañamiento como clave para ayudar a los jóvenes en la elección de su carrera profesional.

Cuando llega el momento en que los chicos eligen ingresar a una universidad e iniciar este camino los adultos se preguntan: ¿De qué manera podemos ayudarlos? ¿Cómo acompañar esta decisión, sin tomarla por ellos y, por otro lado, no dejarlos solos?

"La palabra clave es acompañar. Es una decisión que implica un proceso. Aunque deseen desde lo más profundo del corazón que los chicos decidan, porque también los padres necesitan proyectar la vida de ese hijo, hay que acompañar ese proceso", puntualiza Adriana Autelli, responsable del Área de Tutorías de la Universidad Católica de Santa Fe, psicopegadoga y docente de la Casa desde hace años.

Asumir desafíos

"Si vamos a la palabra vocación, es llamado", comienza Autelli. "Y no es que nos llama alguien desde afuera. Es un llamado interno. Por ende, hay que asumir un desafío que para esta época es muy jorobado, que es aceptar la incertidumbre previa y afrontar este proceso interno".

Autelli habla de una búsqueda compleja, "decir qué quiero hacer, que yo pueda elegir una forma de vida, está íntimamente ligado con mi modo de ser. Entonces, voy a tener que iniciar todo un proceso de interno en donde yo ingrese en esas áreas: quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué me interesa, qué me apasiona… nada me apasiona… nada me gusta… estoy como que nada."

Y ese "nada" es el que muchas veces desencadena la ansiedad, tanto en los chicos como en los padres: "esto es muy típico de esta época y de los adolescentes a los que nos toca acompañar y bancar en el proceso interno. Y los padres, también, aceptarlo, acompañarlo. Los padres influenciamos; no hay modo en que no influenciemos porque los chicos nos miran: si nos gusta nuestro trabajo, lo que estudiamos, nos ven."

"Y quizá nos preguntan cómo logramos que nos guste lo que hacemos. Y quizás quieren ser como nosotros; y se puede ser como nosotros, no nuestra carrera sino en otra. La influencia está y siempre va a estar: las personas somos seres modélicos. Hablamos más por lo que hacemos que por lo que decimos."

Sin embargo, esta influencia, ¿siempre es constructiva? "Los chicos te miran. Esta influencia está y es positiva. Aunque también puede ser negativa y ahí nos vamos al mandato: lo que quise ser y no fui, lo que fue mi padre, la empresa de la familia que logramos con tanto sacrificio y entonces quién va a seguir. Toda la cuestión de mandato y de proyección es lo último que los chicos necesitan".

Ponerse en camino

Y aunque sea un proceso personal, "también es un desafío para la familia sostener la incertidumbre y sostener el proceso. Por eso, cuanto antes empiecen es mejor".

Y los caminos para comenzar a conocer están disponibles. "Las universidades tienen tantas propuestas excelentes como la nuestra desde el Área de Ingreso y Estudios Preuniversitarios. El programa Viví la UCSF genera espacios a los chicos para encontrarse con otros adultos significativos o con pares. Ahí tenemos voces de adultos que no son de la familia".

El programa Viví la UCSF genera espacios a los chicos para encontrarse con otros adultos significativos o con pares.Foto: Gentileza

En este programa de la UCSF, "pueden escuchar un experto virtualmente o cuando tenemos presencialidad venir a una clase abierta. Pueden venir en tercer año, en cuarto y en quinto ya vienen para decantar. Tienen la posibilidad de encontrarse con chicos y preguntarle."

"Este diálogo que se da entre los profesionales y los chicos que están en proceso de discernimiento o entre los alumnos ya de la carrera y quien está tomando la decisión es sumamente rico."

"Yo necesito escucharme, conocerme y conocer: esas son las patas del proceso de discernimiento. Con mis fortalezas y debilidades, con lo que tengo, con lo que no tengo. Qué desafíos estoy dispuesto a asumir y cuáles no. Conocer, escuchar, preguntar."

Y aquí un punto importante: Autelli resalta que está refiriéndose a "un joven protagonista, activo. Incluso cuando los vemos con el celular, podemos ver el lado B de la pantalla, y en el celular, a través de Instagram puede estar participando de un vivo, buscando información, puede estar contactándose con diversas áreas de la universidad para buscar. Tienen que entrar en búsqueda".

"Entren en búsqueda."

Ya pasamos la primera mitad del año, y muchos ya tienen en claro el siguiente paso al terminar la secundaria, otros se preguntan qué hacer, e incluso, algunos no se lo preguntan.

Frente a esto, Autelli señala que "la presión cuando uno tiene que decidir no es buena, pero los adultos sí podemos poner el tema sobre la mesa. Lo que no podemos hacer es tirar para adelante, que aparezca octubre y noviembre. Porque si la presión es fuerte, el joven siente que tiene que dar una respuesta, y termina dando una respuesta para calmar a los adultos que tienen alrededor. Termina metiéndose en un camino que, si uno no puede sostener el primer año, evidentemente es porque se equivocó". Pero atención: equivocarse no está mal.

Ver, buscar, preguntar, conocer

La vocación no es una decisión determinante, es una búsqueda que se completa con el tiempo, "la decisión madura en mi interior cuando descubro que esto me está gustando: es un montón de contenido, la profesora es súper exigente. Pero me gusta".

El contexto de pandemia restó un elemento fundamental para poder realizar todo este proceso: los pasillos como el lugar de intercambio. "En este momento nos faltan los pasillos. Allí los adultos significativos, en el espacio presencial porque en ese encuentro está la riqueza. Seguimos hablando de cuestiones humanas, de que de que el discernimiento del joven se realiza en el encuentro con el otro".

El consejo que la responsable de Tutorías remarca y enfatiza es la búsqueda activa: "Busquen. Busquen adultos significativos en nuestras áreas en la universidad, profesores en los colegios, cada uno sabe. El tema es entrar en búsqueda: hacia dentro y hacia fuera.

"Vean. Vean y pregunten. En ese intercambio van a ir apareciendo puntas. No es una iluminación. Seguimos buscando siempre, porque tengo que elegir una profesión, pero en realidad es mi proyecto de vida: quién quiero ser. No tanto qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Es un proyecto de vida.

"Qué bueno sería poder encontrar en ese trabajo el modo de ser feliz porque todos queremos ser felices", cerró Adriana Autelli.

