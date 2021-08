Hechos y cifras que dejó Tokio 2020

Récords mundiales batidos

En Tokio 2020 se batieron récords mundiales en 24 eventos, en los cuales nadadores y remeros lograron los mayores avances, rompiendo seis récords mundiales cada uno. Se superaron cuatro récords mundiales en halterofilia y tres en atletismo y ciclismo en pista.

Los atletas chinos lograron cuatro récords mundiales. El halterófilo chino Shi Zhiyong renovó el récord mundial de 73 kilos masculino, y el joven Zhang Changhong estableció una nueva marca en las 3 posiciones de rifle de 50 metros. El equipo de China también redujo en 1,17 segundos del récord mundial previo de relevos de estilo libre 4x200 metros femenino anterior y 0,23 segundos de la marca de velocidad por equipo femenino de ciclismo.

Shi Zhiyong of China celebrates after a lift in men's 73kg weightlifting, where he claimed the gold. More top photos from the Tokyo Olympics: https://t.co/8ao4hZu0w6 📷 Edgard Garrido pic.twitter.com/7ndMTC24qD