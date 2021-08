Arreceygor, presidente de San Lorenzo: "A Unión le debemos bastante"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular azulgrana admitió que quiere "sentarse a ver un plan de pago con Unión por la deuda que tenemos por el pase de los Pittón". Admitió que el representante de Bruno podría acercar una oferta de Portugal. Unión tiene el 20 por ciento de una futura transferencia. También tocó temas de Colón.

"Llegué a ver jugar al Bambino, al Loco Doval... Me resulta difícil elegir un equipo de San Lorenzo con el que esté identificado... Lo que más viví fue la Copa Libertadores y ese partido con el Real Madrid, en Marruecos, es el que nunca olvidaré en mi vida... Ese equipo del Pipi Romagnoli y compañía me hizo realidad un gran sueño. Capaz que no jugaba como el de Los Matadores o el bicampeón del '72. Pero yo lo disfruté mucho". A Horacio Arreceygor se le iluminan los ojos cuando rememora aquéllos tiempos de hincha. "Yo era de la barra", cuenta. Y ahora, con el traje de presidente, alterna esa función que viene desempeñando desde hace décadas como secretario general del gremio de la televisión, con la difícil misión de dirigir a un grande.

En un mano a mano exclusivo con El Litoral, en las magníficas instalaciones que el SATSAID Santa Fe tiene en Arroyo Leyes y que durante mucho tiempo sirvió de campo de entrenamiento de los clubes de la ciudad, Arreceygor admitió que se le debe "bastante dinero" a Unión por aquélla negociación de los hermanos Pittón, cuando San Lorenzo adquirió hace poco más de dos años el 80 por ciento de Bruno y el 70 por ciento de Mauro en 2.5 millones de dólares limpios para Unión.

-¿Es inviable mantener un club en el fútbol argentino?

-Sí. La pandemia te lleva a que haya menos gente en el fútbol, que se produzca una merma societaria porque la gente no tiene dinero o no puede ir a la cancha, los ingresos de la TV son bajos, el sponsoreo es poco y si queremos un fútbol mejor, hay que levantar los ingresos. Es la discusión de hoy en Superliga.

-Coincide con Nicolás Russo en que es imprescindible vender un par de jugadores por año para equilibrar el presupuesto de los clubes de fútbol?

-Eso me lleva a tener discusiones con los hinchas. Nosotros somos campeones de la Libertadores de básquet, de futsal, campeones de fútbol femenino, de handbol, de hockey y todo eso no genera recursos. Nosotros tenemos mucha vida social y deportiva, pero todo depende de lo que genera el fútbol. A Lanús le pasa lo mismo que a San Lorenzo, cosa que no ocurre en otros clubes que son puro fútbol. Y además, la pandemia ha bajado mucho las ofertas. Antes se vendía mejor.

-¿El camino es jugar con lo propio, máxime en esta situación en la que recién habrá descensos a fines del año que viene?

-Sí, pero no es lo que hacemos nosotros. Tuvimos un plantel muy numeroso y nos fue mal en lo deportivo. Hoy tenemos seis o siete pibes como Rojas, Palacios, el Tanque Díaz que están jugando. Estamos en un replanteo y en este mercado de pases hicimos una baja de presupuesto muy importante, porque trajimos a Ortigoza, Batalla y Zapata, que vinieron libres. Muchos clubes lo hicieron, San Lorenzo no.

-¿Cómo están las cuentas con Unión por la compra de los hermanos Pittón?

-Debemos plata... Ya veremos si podemos armar una facilidad de pago, porque le debemos bastante dinero... En Superliga estamos hablando del fair play financiero y estamos preocupados por las deudas que tenemos... Mauro Pittón no jugaba y por eso decidió ir a Vélez. Bruno perdió el puesto con Rojas y ahora lo veo enchufado peleando otra vez la titularidad.

-¿Tuvieron ofertas por Bruno?

-De España preguntaron y el representante me dijo que acercaría algo de un club de Portugal.

-Alexis Castro está en Colón y es jugador de San Lorenzo. ¿Hubo alguna comunicación de parte del club para comprarlo?

-Colón tiene opción y deberá contestar si lo quiere o no... Nosotros en su momento lo miramos a Nicolás Leguizamón, lo vio Mauro Cetto, que es nuestro secretario deportivo, lo apuntó, pero no teníamos dinero para hacer un ofrecimiento porque apuntamos a jugadores libres, como te dije hace un ratito...

-¿Y Troyansky?

-Es un buen jugador, ¡se fue a México, no se fue a cualquier parte!... Estaba Di Santo delante de él, se mostró poco en San Lorenzo y, como te dije, agarró un momento que no nos fue bien en lo deportivo.

-¿Cómo se hace para construir un estadio nuevo en estos tiempos?

-Es una utopía, una locura por la que todos los hinchas de San Lorenzo estamos entusiasmados desde hace 15 años. Estamos trabajando en una política económica y financiera con inversores, ajeno a los ingresos normales del club, para poder bancarlo. Avenida La Plata, en pleno barrio de Boedo, es un lugar que tiene conectividad con toda la ciudad, con el subte cerca... No es sólo una cancha de fútbol, porque el proyecto contempla dos escuelas, espacios verdes, espectáculos artísticos... Puede ser algo muy importante... Estamos hablando con embajadores que nos abran puertas de inversores extranjeros.

-¿Cómo está la relación Afa-Liga Profesional?

-Ahora, tranquila... Salvo cosas puntuales, como el problema nuestro con Boca, cuando Superliga tomó una decisión y algún dirigente de Afa lo vio distinto, se camina por senderos de normalidad... Estamos discutiendo algunas cosas como el tema del VAR, que recién se verá el año que viene en nuestro país y veo que la relación está bien.

-¿Se acuerda de aquéllas declaraciones de Eduardo Domínguez, luego de un San Lorenzo-Colón en la Copa Maradona, cuando habló de que no se puede pelear contra las corporaciones?

-¡Claro que me acuerdo!... Y bueno, hay algunos clubes que lo dicen apuntando a los arbitrajes... Yo no veo mala fe en los arbitrajes, sólo veo errores humanos... Respecto de las corporaciones, como ese partido era contra San Lorenzo y Tinelli es presidente de la Liga Profesional, me parece que lo insinuó por ese lado. Pero no hay nada raro...

-Imagino que, en su lugar, está acostumbrado a que se sospeche de San Lorenzo porque Tinelli es el presidente de la Liga...

-Fuimos los primeros en quedarnos afuera de todo; de la Sudamericana no pasamos la primera fase, de la Copa Argentina también nos eliminaron y del último torneo, no pasamos a la fase final... Ahí te contesté todo.

-Si fuese el presidente de un club chico, ¿qué haría para salir campeón?

-Los clubes chicos necesitan proyectos a largo plazo. Nosotros armamos planteles con grandes figuras y sin embargo no logramos los objetivos. Hay que tener un proyecto serio de inferiores y aguantarlo. Los grandes tenemos otras exigencias, contratamos figuras, tenemos erogaciones millonarias, nos quedamos afuera de las competencias y padecemos problemas económicos. Creo que en el caso de los clubes chicos, se puede proyectar distinto.

-¿Sabía que Blandi será jugador de Unión?

-Por él, Colo Colo nos debe a nosotros, como nosotros le debemos a Palestino... ¡Así es la rueda del fútbol!... Fuimos al TAS por esa deuda que tienen los chilenos por el pase de Blandi... Creo que no le fue bien en Chile, pero es un jugador que le va a dar mucho a Unión. Es buen jugador, buena persona y buen profesional.