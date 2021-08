"Vale diez palos verdes y se llama Farías..."

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.08.2021

Apenas 18 años, un puñado de 23 partidos, seis goles propios y varias asistencias para "La Joya" de Colón que armó la jugada del penal en Liniers y lo cambió por gol desde los doce pasos. De "la mejor oferta de la historia" a "no será negociado por un pedido del técnico", la definición del presidente sabalero.

Confirmando públicamente el anticipo exclusivo que hace una semana publicara El Litoral, el propio presidente sabalero José Néstor Vignatti dijo textualmente por LT9 Radio Brigadier López (AM 1150) que "la oferta que llegó desde Estados Unidos por Facundo Farías es la más importante realizada a Colón en toda su historia". Antes de otro muy buen partido con gol de "La Joya" ante Vélez, el pope máximo rojinegro explicó los motivos del "no": un pedido muy especial de Eduardo Domínguez como DT y la idea de consolidar lo deportivo de cara a lo que viene.

"No nos conformó el ofrecimiento porque estaba lejos de lo que estaba pactado en la cláusula (N. de R.: son 10 millones de dólares, algo que se fijó entre las partes a la hora de firmar el primer contrato del jugador y que confirmó su representante Martín Sendoa). En el mundo está todo tranquilo, tanto es así como en Argentina no creo que se haya hecho un pase que no sea mediante un préstamo. Hay una carencia de recursos notoria. Quedó claro con la situación de Messi. Los clubes tienen que cuidar sus economías en estos tiempos complicados. Priorizar el patrimonio por todo lo que se pueda generar. Una inversión desmedida que después podemos lamentar. Todo requiere de una tranquilidad y paciencia muy marcada", amplió José Vignatti por LT9.

"Fue una oferta muy importante. Una de las mejores en la historia de Colón. Destacar también que nunca vivimos un presente así en la historia de Colón, con perspectivas de mucho más. Tratamos por todos los medios resguardar la integridad del plantel. Lo que se avecina es muy bueno y queremos aprovecharlo, con un equipo competitivo. Estamos esperanzados de hacer un buen papel en todas las copas. Lo hablamos con el técnico y nos dijo que sería muy bueno hacer el esfuerzo de sostenerlo, por las expectativas que hay a corto plazo y reforzamos al plantel con Facundo Farías. Esto derivó también en que no lo hayamos vendido", amplió el máximo dirigente sabalero por AM 1150.

Hace una semana, El Litoral contó todos los detalles de la oferta: Orlando City, franquicia que juega en la MLS de Estados Unidos, contactó a través de Martín Sendoa (representante de Facundo Farías) a los dirigentes de Colón, a cinco días del cierre del libro de pases en el país del Norte. El no de Julián Álvarez (confirmado por su representante Fernando Hidalgo) y de River, aceleró todo. El Director de Scouting de Orlando City, el brasilero Ricardo Moreira, pasó una propuesta por escrito de 4.5 millones de dólares "limpios" de todos los impuestos por el 80 por ciento del pase. Luego, verbalmente, Orlando City la mejoró hasta llegar a los "seis palitos verdes limpios" para las arcas sabaleras. Pero Colón, respaldado por la cláusula de salida fijada en 10 millones de dólares y el pedido del "Barba" por retenerlo, siguió diciendo "NO". Por ahora, no se va.

José Vignatti, experto universal en este tipo de ventas "salvadoras" (la última, Álex Vigo a River en plena pandemia en dos millones de dólares), está convencido que hay que ser serios, respetar la cláusula del blindaje y apostar que, jugando bien y haciendo goles, Facundo Farías pueda valer mucho más en muy poco tiempo.

"La Joya", que en los últimos tiempos recibió duros golpes familiares (perdió a su padre primero y a su abuelo después), se mudó desde su barrio (Los Hornos) a un country al lado del predio deportivo sabalero, en la zona de la Autopista, donde vive con su novia y su hermanita. El "Ninja" Sendoa, su representante, está "encima" de Farías cada minuto para lo que necesite: le solucionó la movilidad, decidió junto a Facundo la mudanza al country, viene a Santa Fe casi todas las semanas, le contrató una nutricionista y un entrenador personal para el complemento físico. "Ganó varios kilos de músculo, se nota en cada choque mano a mano", comentan en su entorno. Los otros dos chicos de la "Escudería Sendoa", Danilo Gómez y Lea Quiroz, comparten muchos momentos con "La Joya" sabalera.

Sin la experiencia del "Pulga" (ya no está) y ante la ausencia de Wilson Morelo (por lesión), se las arregla solo contra el mundo en el frente de ataque. Puede tener un media-punta atrás (primero Ferreira, después Formica) o bien otro delantero como socio, algo que se dio con el ingreso de Lucas Beltrán.

Si bien el "Barba" es especialista en llevar a los pibes del club "a fuego lento", hay un dato que sorprende de Farías en el inicio de este torneo post campeonato en San Juan: el pibito de 18 años se hizo cargo de los dos penales que le dieron a Colón. Contra Lanús, en cancha seca, a la izquierda del arquero; contra Vélez, en cancha mojada, a la derecha del golero. En ambos casos, fuerte y a media altura. ¿La rareza?: Farías se para bien derecho/recto a la pelota, pero cuando escucha el silbato hace un pequeño giro hacia su izquierda para "engañar". Por ahora, lo logró: dos pateados, dos goles.

"Vale 10 palos verdes, se llama Maradona y todas las gallinas le chupan bien las bolas. Y cuando va a la cancha, la 12 le agradece todo lo que el Diego se merece", cantaba la "12" con El Abuelo cuando Barcelona venía a la carga por el "Pelusa" de Fiorito.

Mientras algunos colegas importantes de la televisión nacional dicen frases como "tiene cosas de Tevez" o "engancha como el Kun Agüero", Colón se frota las manos con "La Joya" de Los Hornos. "Vale diez palos verdes y se llama Farías", podrían cantar tranquilamente los hinchas del "Negro" en el Cementerio de los Elefantes cuando vuelva el público a las canchas en Argentina.