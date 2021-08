Renunció un dirigente del Barcelona tras la salida de Messi y apuntó contra Laporta: "Me has decepcionado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça. “Seguro que se podía hacer mucho más para que se quedara" le reprochó al presidente de la institución.

La salida de Lionel Messi del Barcelona empezó a dejar sus primeras secuelas en la junta directiva del club español. Este domingo, el dirigente Jaume Llopis -miembro de la Comisión Espai Barça- presentó su renuncia a través de una contundente carta dirigida a Joan Laporta, presidente del cuadro culé.

"Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino (Pérez). Me falta información, pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara", inició.

"Messi era patrimonio importante del FC Barcelona. Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi", culmina la carta.

El Espai Barça, proyecto al que dejó de pertenecer Llopis, propone reurbanizar el Camp Nou y los alrededores en un área de aproximadamente 40.000 metros cuadrados del barrio de Les Corts.

La carta completa

Querido Jan:

Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos.

Messi era patrimonio importante del FC Barcelona.

Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi.

Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.

Te deseo mucha suerte.