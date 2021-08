https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.08.2021 - Última actualización - 10:57

10:52

Movimientos en tensión Apuntes acerca de la tragedia detrás de los afiches electorales

Los dramáticos cambios en la morfología socioeconómica de la Argentina tuvieron el fin de semana una demostración de fuerza de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep), que marcharon en capital federal de San Cayetano a Plaza de Mayo con la demanda de salario universal y al mismo tiempo de trabajo. Un reclamo que le presentan al gobierno peronista -del que forman parte- en la antesala de las elecciones.

Los movimientos sociales liderados por Juan Grabois y Emilio Pérsico no son los únicos, pero sí los más visibles. Vienen de conseguir un principio de reconocimiento sindical para la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Mientras Juan Zavaleta arranca su gestión en Desarrollo Social con la renovada -incumplida- promesa de establecer una contraprestación laboral a los programas asistencialistas, la Cetep insiste en incrementar y manejar los fondos del Estado para regularlos desde la estructura paraestatal.

Los desocupados “organizados” llenan la Plaza de Mayo y ganan protagonismo en la escena política, financiados por el Estado; se van igualando ingresos de emergencia con los pauperizados salarios del sector privado que se debilita, agobiado por 106% de presión fiscal sobre sus rentas. El gobierno posterga jubilaciones porque no las puede pagar a falta de aportantes. De no mediar la creación de riqueza, el esquema de contención se agobia a sí mismo; sin él -la posibilidad es contrafáctica pero verosímil- el estallido ya hubiera sucedido.

Grabois advirtió el fin de semana (pronóstico y amenaza) que el país está en riesgo de ese estallido social. El 42% de la población está bajo la línea de pobreza (44% en el Gran Buenos Aires, 39,8% en el Gran Santa Fe); la prospectiva poblacional se agrava si se contabiliza que el los jóvenes en esa condición superan promedios del 60%.

Un informe del Instituto para el Desarrollo de la Economía Social repasó en las últimas horas que “sólo el 69% de los jóvenes hasta 24 años terminó la secundaria”, y que “entre los jóvenes de más bajos ingresos (la mayoría, pobres) sólo el 52% terminó la secundaria”. La foto explica en parte el problema de Toyota, que no encuentra personal calificado para su planta fabril.

“El problema se potencia con la baja calidad educativa. Según el Ministerio de Educación, el 47% y el 81% de los estudiantes de las escuelas del Estado no alcanzan un nivel satisfactorio en lengua y matemática, respectivamente”, dice Idesa. El gobierno suspendió las evaluaciones educativas; no quiere más evidencias de un fracaso del que no es protagonista excluyente, pero que lo compromete.

En el origen de la AUH, la contraprestación escolar o las vacunas eran una condición necesaria. Con los planes “de trabajo” pasa lo mismo. La política del oportunismo y la emergencia permanente diluye exigencias y ayuda a promover más pobrismo, potenciado por las escuelas cerradas del último año y medio o las vacunas que demoraron porque eran “caras”.

“Es necesario que reinvirtamos el 14% del producto bruto que se destina a políticas de transferencia de ingreso en perspectivas de trabajo. Hay que reinvertir la dinámica de inversión social". Gildo Onorato, Secretario Gremial de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, pertenece al grupo de dirigentes que habla de incorporar a la gente desocupada en la dignidad del trabajo. Pero lo hace “financiado” con fondos públicos que ya no alcanzan para prestar servicios indispensables de educación, seguridad o salud, con o sin pandemia.



¿De qué habla Onorato? En “Trabajo y Organización de la Economía Social”, bajo las firmas de Grabois y Pérsico, hay respuestas: “En muchos países se está intentando desarrollar esta nueva economía, comunitaria, cristiana, humanista, solidaria. En Ecuador, Bolivia o Venezuela, de distintas maneras, se intenta avanzar hacia un nuevo orden económico”.



El “gobierno popular” es una meta explícita de la Cetep. La Venezuela de Maduro es, sin embargo, una desmentida obscena a sus propósitos; también es un desafío a los partidos o sectores políticos que deben ser “instituciones fundamentales” para preservar el “gobierno democrático”.



Un gobierno capaz de revertir el problema de un país con 6 millones de trabajadores formales y 7 millones de informales. Uno que le procure cauce eficaz a la obligación escolar, el mérito creativo, el temple productivo, la racionalidad fiscal que viabilice la empresa privada y la fraternidad inclusiva con igualdad ante la ley e independencia judicial.



El debate electoral enfrenta enojos civiles menos conducentes que comprensibles. Tiene que ser más que una disputa en el cartel. Tal vez, después de las Paso.