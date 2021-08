Sarah Ferguson podrá volver a pasar sus veranos en Balmoral tras la muerte de Felipe de Edimburgo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La reina Isabel II habría invitado este verano a su exnuera a quedarse todo el tiempo que desee en el castillo de Balmoral, donde hasta ahora el duque de Edimburgo evitaba coincidir con ella.

La muerte del duque de Edimburgo ha dejado la pista libre en Balmoral a la que fuera su nuera, Sarah Ferguson. Según ha adelantado una fuente de la casa real británica al diario The Daily Mail, la duquesa de York ha sido invitada por la reina Isabel II a pasar este verano en dicho castillo escocés, donde la monarca y otros miembros de la familia real se encuentran ya pasando sus vacaciones. La novedad es que este verano Sarah Ferguson podrá quedarse allí el tiempo que desee junto a su exmarido, el príncipe Andrés, con quien a pesar de llevar dos décadas divorciados también comparte domicilio en Windsor durante el resto del año.

No es la primera vez que Isabel II recibe a su exnuera en Balmoral. Sin embargo, en años anteriores la duquesa de York solo tuvo permitido pasar allí unos días, teniendo que marcharse en cuanto el duque de Edimburgo se unía a la reina. Es lo que por ejemplo ocurrió en agosto de 2019, cuando después de presentarse anticipadamente en Balmoral el marido de la reina, Sarah Ferguson tuvo que hacer las maletas y cogerse un avión a Londres. “La duquesa de York siempre se va el día antes de que el marido de la reina llegue. Este año llegó varios días antes de lo previsto, lo cual es bastante raro, así que la duquesa de marchó”, explicó en aquel entonces una fuente de la familia real británica.

Al parecer, el duque de Edimburgo nunca olvidó ni perdonó la publicación en 1992 de unas fotografías en las que se veía al magnate estadounidense John H. Bryan chupándole un dedo del pie a Sarah Ferguson, casada todavía con el príncipe Andrés.

Cuando las imágenes vieron la luz, Sarah Ferguson se encontraba precisamente pasando unos días en el castillo de Balmoral, y siempre se ha dicho que desde entonces el duque de Edimburgo se negó a volver a compartir techo con ella. También se ha rumoreado siempre que si Sarah Ferguson y el príncipe Andrés no se casaban por segunda vez era por respeto al duque de Edimburgo, y que no volverían a ser marido y mujer hasta su muerte. Recientemente, la duquesa de York no rechazó la posibilidad de una boda con su ex. "Todo lo que puedo decir es que estamos contentos con la forma en que estamos ahora", declaró al diario Telegraph acerca de esa posibilidad.