Lunes 09.08.2021 - Última actualización - 18:40

18:38

No vendría a Santa Fe

Gimnasia preservaría al Pulga Rodríguez para la Copa Argentina

El delantero estrella del Lobo no formaría parte del equipo que se presente a jugar contra Colón por la sexta fecha del torneo. El tucumano salió lesionado del último partido y esperan estudios.

Crédito: Gentileza @gimnasiaoficial

Gimnasia de La Plata terminó ganando un partido que le permitió ubicarse de mitad de tabla para arriba y no alejarse tanto de la punta. El Lobo superó a Atlético Tucumán con gol de Brahian Aleman y se recuperó de la caída por 3 a 2 ante Defensa y Justicia. Pero al margen del resultado, la dupla técnica de Leandro Martini y Mariano Messera quedó preocupada por Luis Miguel Rodríguez. El Pulga abandonó el campo de juego a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando todavía el marcador iba 0 a 0. El delantero y los entrenadores acordaron que deja la cancha para ir llevándolo de a poco. Físicamente el tucumano no está en su mejor versión y habría padecido una fatiga muscular. Pese a que falta la confirmación de Gimnasia, Luis Miguel Rodríguez no estaría presente el fin de semana en Santa Fe para jugar contra Colón. El Sabalero y el Tripero se enfrentarán el viernes a las 19, por la sexta fecha del Torneo Socios de la Liga Profesional de Fútbol. La idea del cuerpo técnico platense es cuidar y preservar al exdelantero de Colón para que esté en optimas condiciones para la Copa Argentina. Para Gimnasia la prioridad la tiene el torneo federal, ya que no sólo ingresa dinero al club por cada partido ganado, sino también que es una competencia accesible para lograr un título. El Lobo llegó a los octavos de final, donde enfrentará a Argentinos Juniors el miércoles 18 a las 18, en el Estadio Florencio Sola de Banfield. El equipo de Martini y Messera tendrá una seguidilla de partidos interesante, por lo que intentarán contar con su mejor jugador para los cruces decisivos.

