Lunes 09.08.2021 - Última actualización - 18:58

18:56

Liga Profesional

Juan Antonio Pizzi no es más técnico de Racing

Luego de caer en el clásico de Avellaneda ante Independiente por 1 a 0, el entrenador santafesino ya no estará más en la “Academia”.

Crédito: Gentileza TN



Crédito: Gentileza TN

Juan Antonio Pizzi no será más el entrenador de Racing. Tras perder el Clásico de Avellaneda contra Independiente con el gol de Silvio Romero, el entrenador no continuará con su cargo en la Academia. 🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Juan Antonio Pizzi se va de Racing: Rubén Capria lo llamó y le comunicó que no será más el entrenador de la Academia 🔵⚪



▶ ¿Qué te parece la decisión de la dirigencia? pic.twitter.com/PBmQyqT5rq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2021 Según informó Hernán Castillo para TNT Sports, Rubén Capria llamó al DT y le explicó que no dirigirá el próximo fin de semana contra Newell's en el Cilindro de Avellaneda. Resta definir si será de común acuerdo o qué resarcimiento económico habrá por parte del club, ya que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Lo cierto es que siempre estuvo cuestionado Pizzi en su cargo. Después de empezar con un 0-5 vs. River en la Supercopa Argentina, la final de la Copa de la Liga 2021 0-3 vs. Colón de Santa Fe y la eliminación en la Copa Libertadores de América con Sao Paulo, se hizo muy cuesta arriba. Para colmo, perdió contra Independiente este domingo y la dirigencia tomó la decisión final. Este miércoles asumirá Claudio Úbeda como entrenador interino, mientras que el nombre del “Cacique” Medina es uno de los apuntados.

