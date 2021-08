Nadia Podoroska debutó con un triunfo

La argentina Nadia Podoroska debutó en el Abierto de tenis Banco Nacional de Canadá, que se juega en Montreal sobre superficie dura, con un convincente triunfo hoy ante la polaca Magna Linette por 6-1 y 6-2.

La tenista rosarina, de 24 años y ubicada en la colocación 38 del ranking mundial de la WTA, superó con facilidad a la polaca Linette (45), luego de apenas 1 hora y 1 minuto de enfrentamiento.

A winning debut 👏



In her first #OBN21 appearance, @nadiapodoroska earns the win over Magda Linette 6-1, 6-2. pic.twitter.com/0LsYkEpSaa