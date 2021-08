Atribuyen a Banksy varias obras aparecidas misteriosamente en tres localidades inglesas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de murales que surgieron clandestinamente en tres ciudades costeras del este de Inglaterra y sorprenden a los expertos ya que tienen las características de las expresiones del artista pero él aún no confirmó su autoría.

Distintas manifestaciones de arte callejero que han aparecido de manera repentina en tres ciudades costeras del este de Inglaterra podrían haber sido realizadas por el artista británico Banksy, que con este este tipo de acciones espontáneas y anónimas parece volver cada tanto al sentido original de sus obras, surgidas como expresiones clandestinas de protesta y en los últimos años valoradas en cifras millonarias que se dispararon aún más durante la pandemia.

Una de las nuevas obras, pintada sobre una pared del parque Nicholas Everitt -en la localidad inglesa de Suffolk- muestra a un niño mirando al frente como si estuviera en el mar, a otro detrás mirando por encima de su hombro y a un tercer niño en la parte trasera del barco que parece estar inclinado sobre la borda sosteniendo un cubo. El conjunto está acompañado de la leyenda "Todos estamos en el mismo barco".





Oulton Broad parish council removes rusty iron 'boat' from possible new Bansky work on grounds of 'danger of flood.' pic.twitter.com/VWrCJRys0l — Julia Sutton (@juliamarysutton) August 9, 2021



Otro posible Banksy adorna una pared fuera de una antigua tienda de electrodomésticos en Lowestoft, una ciudad de unos 70.000 habitantes, que parece mostrar a un chico construyendo un castillo de arena junto a un trozo de carretera excavada. También ha aparecido en ese sitio una gran pintura de una gaviota que rebusca en un contenedor, junto con una imagen de una rata reclinada en una reposera, bebiendo un cóctel.

Por su parte, en Great Yarmouth, se puede ver a una pareja bailando en el techo de una parada de autobús. No solo eso: en el mismo pueblo apareció en una cabaña el dibujo de un ratón que está sobre una rueda de carreta real unto a una frase que dice: "Go Big or Go Home" ("Hazlo a lo grande o vete a casa").





"Estamos tan intrigados y curiosos como todo el mundo en cuanto a si estos podrían ser auténticos Banksys -aseguró a la BBC la directora ejecutiva del ayuntamiento de esa localidad, Sheila Oxtoby-. Sería estupendo pensar que lo son, pero realmente no lo sabemos".





También en declaraciones a la cadena británica, el académico Paul Gough, experto en el arte de Banksy, aseguró que está "bastante seguro" de que las muestras son auténticas o, de lo contrario, son "copias muy buenas".





Habitualmente el artista confirma su autoría a través de sus redes sociales, en su cuenta de Instagram o en su página web, pero hasta el momento no se ha expedido al respecto.

Un artista enigmático

Banksy (1974, Inglaterra) inició sus pasos en el movimiento grafitero siendo adolescente en su ciudad natal, Bristol, registrando su firma en trenes y calles en 1993, y ya hacia el 2001 sus obras de stencil estaban en todo el país. Entre sus creaciones más conocidas figuran “Niña con balón” ("Girl With Balloon"), subastada en octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, que cambió su nombre a “Love is in the Bin” ("El amor está en la papelera") cuando intentó destruirse durante la venta y pasó a ser la primera obra de arte de la historia creada en directo en una subasta.

Autor de grafitis, pinturas y serigrafías, entre sus temas, retratados de modo irónico y con sentido del humor, aparecen su mirada crítica sobre la tragedia de la migración a Europa y los muertos en el intento, el racismo -el año pasado se pronunció sobre el asesinato de George Floyd y el movimiento Black Live Matters-, la pobreza, la hipocresía, la codicia, el amor, la esperanza, los sueños cancelados, la vigilancia, la represión policial y las guerras.

En marzo, Banksy recaudó 16,7 millones de libras esterlinas -un récord mundial de subastas para el artista- para proyectos sanitarios con la subasta de "Niño jugando con enfermera", un cuadro que representaba a un chico jugando con una enfermera de juguete, en lugar de los juguetes de Batman o Spiderman asomando por una cesta.

Ese mismo mes, manifestantes expresaron su "enorme decepción" después de que un mural del artista pintado en el lateral de una antigua prisión fuera desfigurado con pintura roja y la frase "Team Robbo", probablemente una referencia al grafitero King Robbo, que mantuvo una larga rivalidad con Banksy antes de su muerte en 2014.

La obra, titulada "Create Escape", apareció en el muro de ladrillo rojo de la prisión de Reading el 1 de marzo y mostraba a un recluso escapando del encierro utilizando una bobina de papel anudada de una máquina de escribir.