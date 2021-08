https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la ciudad de Santa Fe

Incendio en el depósito policial de vehículos secuestrados

Ocurrió en Tte Loza 9400, en el predio donde funcionaba el ex frigorífico municipal. El auto siniestrado es un VW Voyage. No hay detenidos.

Crédito: Archivo El Litoral

Otra vez el depósito policial de vehículos secuestrados fue blanco de un incendio intencional. De este último hecho se supo durante la noche del martes cuando la central de emergencias 911 comunicó que personal policial debía acudir a Tte Loza 9400, más precisamente a las instalaciones del depósito policial de autos secuestrados, ubicado en el predio donde funcionaba el ex matadero municipal, por un incendio en el lugar. Cuando los uniformados arribaron entrevistaron al personal de guardia quien relató que cerca de las 18,30, mientras revisaba las cámaras del predio, sobre todo las que enfocan hacia los fondos del lugar (sobre el lado este) observó que un vehículo que estaba en la parte de abajo y que forma parte del muro de contención, estaba envuelto en llamas. Comunicada la novedad poco después se hizo presente una dotación de los Bomberos Zapadores quienes procedieron a sofocar el foco ígneo en un VW Voyage y determinaron que dicho siniestro había sido provocado de manera intencional. Antecedentes No es la primera vez que este lugar es blanco de episodios incendiarios. El último de los hechos ocurrió en mayo de este año cuando cerca de 15 vehículos resultaron afectados por el fuego, en un siniestro de magnitud que obligó a la intervencion de los Bomberos Zapadores y de los Bomberos Voluntarios de Las Flores. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

