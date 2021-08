Día Mundial del León: aspectos que no sabían de ellos

En reconocimiento a estos majestuosos felinos se celebra el 10 de agosto el Día Mundial del León, con la finalidad de generar conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie.

Esta fecha también constituye un recordatorio por el crimen del león Cecil en el año 2015 ocurrido en el parque nacional Hwange, ubicado en Zimbabue, África. Cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista norteamericano aficionado a la caza mayor. Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en ciertas regiones de África, generando fuertes manifestaciones en el mundo.

De acuerdo a cifras recientes, la población de leones africanos ha disminuido en un 40% durante los últimos 20 años, por lo que la especie fue catalogada como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es motivado fundamentalmente por la caza furtiva e indiscriminada de la especie, así como la afectación de su hábitat.

Did you know lions are the only big cats with a tassel on their tail? pic.twitter.com/0NHWOInRTg