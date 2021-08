https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.08.2021 - Última actualización - 9:42

9:31

La alta contagiosidad de esta nueva variante del Covid-19 ha encendido las alarmas de autoridades gubernamentales y sanitarias, debido a que se disemina con rapidez y pone en peligro las aperturas logradas. También obliga a acelerar los esquemas de vacunación de la mayor parte de la población. En nuestra región, hasta el momento, prevalece la variante Manaos en un 80 por ciento, y solo un 4 por ciento es del virus original.

Según el secretario de salud, Miguel Pedrola Sin variante Delta en la región, solo un 4 % de los casos pertenece al virus Covid original La alta contagiosidad de esta nueva variante del Covid-19 ha encendido las alarmas de autoridades gubernamentales y sanitarias, debido a que se disemina con rapidez y pone en peligro las aperturas logradas. También obliga a acelerar los esquemas de vacunación de la mayor parte de la población. En nuestra región, hasta el momento, prevalece la variante Manaos en un 80 por ciento, y solo un 4 por ciento es del virus original. La alta contagiosidad de esta nueva variante del Covid-19 ha encendido las alarmas de autoridades gubernamentales y sanitarias, debido a que se disemina con rapidez y pone en peligro las aperturas logradas. También obliga a acelerar los esquemas de vacunación de la mayor parte de la población. En nuestra región, hasta el momento, prevalece la variante Manaos en un 80 por ciento, y solo un 4 por ciento es del virus original.

Manuela Dias Fredes

Al ser consultadas las autoridades de salud provinciales sobre la temida variante Delta o B.1.617.2, lo primero que descartan es que exista circulación comunitaria en Santa Fe. Y es que hasta el momento fueron seis santafesinos los que contrajeron esta cepa del Covid, detectada en India por primera vez en octubre de 2020, “pero en todos los casos se supo determinar de dónde provenían, es decir, todos venían del extranjero”, señaló el secretario de Salud provincial, Miguel Pedrola, dando a entender que nunca se perdió la cadena de contagio, lo que significaría que exista transmisión comunitaria.

Hasta el momento, esta variante que tanto preocupa a funcionarios y sanitaristas debido a su alta contagiosidad y que está camino a convertirse en la dominante en el mundo, no llegó a nuestra región, pero sí al sur provincial, donde cinco rosarinos fueron portadores. “Esta nueva cepa quizás no produzca más muertes, pero sí es de rápida transmisión y es por eso que desde la Provincia se está intentando ‘ganar tiempo’ antes de que se convierta en comunitaria”, sostuvo el ex asesor de la Dirección Regional de Salud, agregando que la vacunación es la herramienta que pueden utilizar para estar preparados en caso de que la variante Delta se disemine en la provincia. “No es lo mismo encontrar a una población sin vacunar, que a todos totalmente vacunados. Y este posible aumento de casos hay que pensarlo directamente como una repercusión en el sistema sanitario, es decir, mayor número de pacientes internados”.

A lo que agregó que en Venado y la región, de acuerdo a lo secuenciado, “el 80 por ciento de los contagios son de la variante Manaos, que es un poco más agresiva, y se puede decir que solo un 4 por ciento es del virus original”.

Y detalló que hoy por hoy “no es un problema” esta variante del coronavirus SARS-CoV-2, dado que “menos del 30 por ciento de los internados en Terapia Intensiva, a nivel hospitalario en la provincia, son de Covid-19”.

Dos dosis contra Delta

La estrategia de la Provincia y la Nación ante la llegada de esta variante altamente contagiosa y que pondría en peligro lo logrado hasta el momento, es la vacunación anticovid, ya que “de tener muchas personas vacunadas aseguramos que éstas no van a necesitar internación ni va a ser mortal”.

Y remarcó que el objetivo principal es “tener el 50 por ciento de la población de mayores de 50 años con el esquema completo” para enfrentar la nueva cepa.

En este sentido, y con el objetivo primordial de llegar a la mayor parte de la población con las dos dosis, y ante la falta del segundo componente de la Sputnik V, este lunes la Provincia comienza el operativo de combinación de vacunas. “Vamos a iniciar la distribución en toda la provincia de 117.600 dosis de Moderna y comenzaremos a enviar los turnos a aquellos que tienen más de 90 días desde la aplicación de la primera vacuna y los mayores de 50 años con comorbilidades”, indicó la ministra de Salud provincial Sonia Martorano.

Al respecto, indicó que “Sputnik V está concebida como una vacuna de combinación, a diferencia de Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, que las dos dosis de las tres vacunas son iguales, es decir, (la vacuna rusa) tiene dos componentes diferentes, de manera que nosotros recibimos el primer componente, luego el segundo, que es un adenovirus distinto, y la idea es que esta diferencia genere una mayor producción de anticuerpos”.

“Pase sanitario”

En el último tiempo, y con el avance de la inmunización a nivel nacional, se puso especial énfasis en la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para asistir a determinados lugares de alta concurrencia. En este caso, la región fue pionera con María Teresa, que ya implementó el pase sanitario para poder acudir a actividades culturales y deportivas.

La Provincia aún no ha dispuesto esta medida, pero el gobernador ya manifestó que cuando esté más avanzada la inoculación en todo el territorio podría aplicarse. Al respecto, Miguel Pedrola sostuvo que “se va hacia eso como mínimo y luego, como en otros países, en lo personal sostengo la necesidad de que sea obligatoria la vacuna”.

“Es mostrar una cierta diferencia entre aquellos que responsablemente se vacunan no solo pensando en ellos, sino en todos, de quienes no se quieren vacunar”, agregó.

Sobre la futura implementación, el profesional detalló que “se plantearía para asistir a lugares de concurrencia masiva, como un boliche bailable, un cine o una cancha de fútbol”.

Gutiérrez en alto nivel

Como venadense, el Dr. Pedrola destacó el gran trabajo que viene realizando el Hospital “Dr. Gutiérrez”. “Yo estoy caminando mucho la Argentina y puedo decir que nuestro hospital es un ejemplo y un orgullo para nosotros. El nivel médico es muy bueno y la gestión de (Daniel) Alzari es excelente; no hemos tenido problemas importantes con la pandemia y ahora estamos rearmando el sistema de salud para muchas patologías que se han dejado de ver durante el año pasado y que seguramente vuelvan a aparecer, y además trabajando si llegara a aparecer una nueva ola de Covid-19”.

A su vez, el también director científico para América Latina y el Caribe en Aids Healthcare Foundation (AHF), señaló que el efector público debió enfrentar el rebrote del virus que se dio en los últimos días debido a que “hubo aperturas tempranas y se disminuyeron las medidas de prevención muy rápidamente en un momento que todavía no era el adecuado” y “hoy estamos pagando caro esos encuentros sociales”, enfatizó.

Cabe acotar que a pesar de que los casos han cedido en los pueblos más afectados hasta la semana anterior, como Amenábar, Sancti Spiritu y Lazzarino, en nuestra ciudad la curva de contagios sigue alta: entre lunes y viernes, según el informe oficial, se detectaron 312 positivos de Covid y la cantidad de activos hasta el cierre de la semana era de 580, un número nada alentador, dado que superar los 500 casos ya era considerado una meseta alta.

“Si podemos lograr durante agosto llegar a tener un 50 por ciento de población de mayores de 50 años con el esquema completo, creo que en septiembre ya va a empezar a ser más normal la vida diaria, llegando a octubre con las actividades casi habituales”.

Aperturas al 75%

“Las futuras habilitaciones estarán relacionadas al nivel de vacunación; si podemos lograr durante agosto llegar a tener ese 50 por ciento de población de mayores de 50 años con el esquema completo, creo que en septiembre ya va a empezar a ser más normal la vida diaria, llegando a octubre con las actividades casi habituales, esto sería un 75 por ciento de lo que era antes de la pandemia”, sostuvo Pedrola sobre lo que viene a nivel sociedad y de las futuras medidas provinciales.

Además indicó que esto será posible mientras no ingresen nuevas variantes. “No todos se están vacunando de la misma manera y al no tener vacunación homogénea a nivel mundial siguen apareciendo las nuevas cepas que ponen en riesgo la efectividad de la vacuna”.