La actriz Christina Applegate anunció que padece de esclerosis múltiple

Christina Applegate, reconocida por su papel como la hija en la versión original de la comedia televisiva "Casado con hijos", reveló a través de las redes sociales que padece esclerosis múltiple y reclamó "privacidad" mientras lucha contra esa enfermedad.



"Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de las personas que conozco que también padecen esta afección", escribió la intérprete en su cuenta oficial de Twitter.



Y añadió: "Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue a menos que algún imbécil lo bloquee. Como me dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: `Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas´. Y eso es lo que hago. Entonces ahora pido privacidad, mientras paso por esto. Gracias".



Applegate tomó relevancia desde muy joven en su rol de Kelly Bundy, la hija en la serie estadounidense "Casado con hijos", en tanto que en cine fue la amiga de Cameron Díaz en "La cosa más dulce", y la compañera de Will Farrell en "El reportero: La leyenda de Ron Burgundy".



También fue parte del estelar elenco de "Marte ataca", de Tim Burton, y puso su voz al personaje de Britanny en "Alvin y las ardillas", entre otros éxitos.



En televisión, ganó un premio Emmy por una participación en la popular serie "Friends" y en 2019 protagonizó "Muertos para mí".



En 2008, la actriz había sido diagnosticada de un cáncer de mama y tras someterse a una mastectomía creó una fundación para financiar la lucha contra ese enfermedad.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.