Putin refuerza los dispositivos para controlar los incendios forestales en Siberia

El presidente de Rusia Vladimir Putin ordenó hoy incrementar los esfuerzos para controlar los incendios en Yakutia, en la Siberia rusa oriental, donde el fuego arrasó con 8,68 millones de hectáreas de bosques, según informaron fuentes oficiales.

Putin ordenó al Ministerio de Situaciones de Urgencia "aumentar el dispositivo encargado de luchar contra los incendios" en esta región inmensa y poco poblada al norte de Siberia, informó la agencia de noticias AFP.

#Siberia looks more like the surface of Mars right now. After record numbers of wildfires & villages evacuated, they’ve now declared a State of Emergency. We need to declare war on capitalism. #ClimateReport #ClimateEmergency pic.twitter.com/Q6cgjo1zSz