El presidente comunal de María Susana, positivo de Covid 19

Martes 10.08.2021

12:29

El domingo perdió el olfato y el lunes el test ratificó los síntomas que tenía. Evoluciona favorablemente en su domicilio.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

El presidente de la Comuna de María Susana, Omar Arce, dio positivo de Covid 19. Tras realizarse un test el lunes por la mañana, dio positivo y se aisló en su domicilio. Arce, había tenido algunos síntomas a última hora del fin de semana, lo que hizo que el lunes a primera hora fuera hasta el nosocomio local y se hiciera un hisopado.

En diálogo con este medio, mostrando buen humor y abierto al diálogo, expreso: "El domingo a la tardecita noté que había perdido el olfato y el gusto. Fue muy de repente, En ese momento, me asusté un poquito, pero dentro de todo, estaba bien, por lo que decidí hisoparme el lunes y permanecí en mi casa. Al enterarme del resultado, lo informé inmediatamente".

Arca, ya recibió la vacuna contra el Covid y su refuerzo. "Hace 21 días tuve la segunda dosis, seguramente, eso me ayudará a pasar el aislamiento más tranquilo", señaló y agregó entre risas: "A decir verdad, me complicó más la vacuna que el covid. La segunda dosis me pegó fuerte, estuve dos o tres días bastante sentido".

Arce, conocido por ser un funcionario muy inquieto, deberá permanecer 14 días aislado, mientras organiza a distancia junto a su gabinete y al Área de Cultura, los festejos del Santo Patrono local, San Roque, programados por el gobierno local para el fin de semana que viene.

Rápidamente, la Comuna informó sobre la situación en las redes y en su página oficial.

