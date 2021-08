https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.08.2021 - Última actualización - 14:01

13:46

Ratificó la denuncia ante el MPA

Rodrigo Villarreal: "Unión no le debe a Spahn y quizás Spahn le deba a Unión"

El ex candidato a presidente del club por Triunfo Tatengue dijo que "Spahn no puede documentar que se le debe lo que él dice que Unión le debe". El presidente viene señalando públicamente, hace tiempo, que Unión le debe alrededor de 5 millones de dólares. Villarreal afirma que la economía del club está sometida a un "desmanejo".

Rodrigo Villarreal no sólo ratificó, sino que amplió la denuncia por administración infiel que hizo contra la conducción de Unión en el marco de la investigación que lleva adelante la doctora Mariela Jiménez. Crédito: Luis Cetraro

Rodrigo Villarreal fue fundador de la agrupación Triunfo Tatengue y candidato a presidente en las últimas elecciones en Unión, cuando cosechó un 25 por ciento de los votos. Se presentó como denunciante ante la justicia junto a Luis Rodríguez Peragallo y Guillermo Sabena y fueron citados por el Ministerio Público de la Acusación para ratificar esas denuncias. "Enumeramos varios hechos nuevos, algunos que nos enteramos por la prensa y otros por investigaciones propias y todo eso lo denunciamos en la fiscalía de delitos complejos, que está a cargo de la doctora Mariela Jiménez", señaló Rodrigo Villarreal en diálogo con El Litoral. "Nosotros verificamos administración infiel, pero esto puede llevarnos a otras causas como lavado de dinero. Hay varias tipificaciones para los delitos que hemos comprobado. En el caso de administración infiel, está lo de la venta de Soldano y la deuda que el presidente Spahn dice que tiene el club hacia él y su familia, y la otra es sobre los movimientos últimos que se hicieron con la venta de los jugadores y la falta de documentación de los egresos e ingresos de dinero de junio de 2019 a esta fecha", dijo Villarreal, aclarando que se hace mención no sólo a la administración actual, sino a las anteriores. El ex candidato, quien continúa en la agrupación pero ya no como presidente -cargo que ocupa Leonardo Simonutti-, agregó que "es el 'modus operandi' que ha tenido Spahn durante 11 años, el de tener una administración paralela donde se mezclan los profesionales propios con los del club. Lógicamente que hemos mencionado con pruebas esto que acabo de decir y por eso justificamos que ese 'modus operandi' del presidente nos lleva a pensar que Unión es una empresa más de Spahn". Sobre el tiempo que el propio Villarreal estima que puede demorar la Justicia para expedirse, dijo que "yo pienso que esto no puede llevar más de quince días", y sobre lo que cree que será el desenlace, fue terminante al señalar que la decisión será que "no sólo que no le debemos los 5 millones y medio de dólares que él dice, sino que Spahn le debe a Unión. Cuando llegamos a esta instancia, es porque seguramente ya está determinada la imputación. Habrá que ver si llega a algunos miembros de la anterior comisión directiva o también involucra a la actual. Pero todo lo que se ha investigado y justificado, nos lleva a pensar que el final será el que acabo de expresar, o sea que Unión no le debe nada a Spahn y quizás Spahn le deba a Unión". Para el final, dijo que "eso corroboraría todo lo que venimos denunciando desde el 4 de enero de 2019. Yo estoy afuera de la compulsa electoral, voy a ayudar a la agrupación que fundé pero no persigo ningún interés electoral. Esto lo hago por mi familia, por mí, por mi viejo y por el sentimiento que tengo por el club. Es dejarle un legado a los tatengues y a mis hijos. Si no, cada uno hace lo que quiere y nadie controla. Y eso fue lo que pasó en todos estos años. Hay un montón de clubes que atravesaron o atraviesan por esta situación. Yo sufrí mucho. Y se lo dije a Spahn el día que ganó las elecciones y fui a saludarlo. Los hombres debemos dejar un legado. Y el mío es éste". Además de los tres denunciantes, también fueron citados a declarar el perito contable, el representante de Inspección General de Personas Jurídicas y el contador Raúl Lovaisa, quien firmó el informe final de la comisión auditora que fue constituida por decisión de una asamblea en Unión. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

