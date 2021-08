https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Campaña Alberto Fernández criticó a la oposición y dijo: "No hablamos de la gente, porque somos la gente"

El presidente Alberto Fernández cuestionó este martes el "coaching" de algunos dirigentes de la oposición y aseguró que el oficialismo "habla menos de la gente porque trabaja para la gente".



"En estos días pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces. Escuchaba a alguien que repetía que `había que estar cerca de la gente´: se ve que un coaching le dijo `hablá de la gente´. Se ve que no estaban acostumbrados a estar cerca de la gente", sostuvo el mandatario.



Al encabezar desde el partido bonaerense de Quilmes la inauguración de 100 obras en distintas provincias, el jefe de Estado negó que los dirigentes del Frente de Todos sean parte de una "casta política" y subrayó: "Nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente".



"No tenemos muy incorporado en nuestro léxico político la palabra `gente´, pero tenemos incorporado en el alma es el compromiso con cada argentino que está necesitando en este país. No hablamos a la gente, hacemos por la gente", señaló Alberto Fernández.



"Tengo la tranquilidad de que no les mentí: trabajé para cada argentino y cada argentina y empezamos por los que peor estaban. A veces me pregunto por qué proponen los debates de este modo y por qué no podemos proponer una campaña política que tenga la honestidad de decir que vivimos los peores dos años de la humanidad y acá estamos, todavía cantamos", indicó.



Y añadió: "Quiero convocarlos a la reflexión a todos. Demasiado padeció la Argentina en los cuatro años previos a la pandemia y los dos años de la pandemia. El deber que tenemos los que hacemos política es parar el padecimiento de nuestra gente".



"Ahí no mas está la puerta de salida de la pandemia y cuando crucemos esa puerta, vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó", señaló.



"Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer: que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente, estamos y somos la gente. Nacimos en el pueblo, somos parte del pueblo" destacó.