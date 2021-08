Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Derroche y falta de cuidado

SUSANA DE B° CONSTITUYENTES

"Con mucho pesar veo, cuando camino sobre todo por calle Crespo, al 3000, 3100, que la gente es totalmente desaprensiva con el tema del agua. En los edificios siguen usando mangueras, las dejan que salga y salga el agua, o la gente lava también en sus casas con mangueras... Digo, ¿no entienden, no ven lo que nos está pasando con el agua, con lo bajo que está en río? Realmente, si queremos cambiar un país y no empezamos por cada uno de nosotros a tomar conciencia de lo que es ser ciudadano, y cuidarnos unos a otros, no sé adónde vamos a ir a parar; y digo esto del agua y sirve también por el tema de utilizar los barbijos y no amontonarse y encimarse con la gente".

****

Un aumento escandaloso

UNA ANTIGUA LECTORA

"Escuché que a los que cobran la nueva Ayuda Universal por Hijo se les va a pagar un plus y el total va a ser cerca de $ 16.000. Entonces, con 3 hijos van a cobrar más de $ 48.000. Pregunto: ¿cuánto cobran los periodistas, el común de los trabajadores? Averigüen si esto es así, porque es un escándalo".

****

Para todos menos para los jubilados

DORA FERNÁNDEZ

"Quería decir que es una vergüenza lo que escuché recién en la televisión: que le dan a la policía para comprar alimentos. Es una vergüenza lo que están haciendo y nosotros los jubilados nacionales, ¿qué somos? No nos quieren dar una tarjeta para comprar alimentos, ¡con la miseria que cobramos de sueldo!, que no nos alcanza ni para comer, que tenemos que comprar remedios. Es tremendo lo que están haciendo, porque toda esa plata es de nosotros. A todos les dan, menos a nosotros. Igual a los que reciben asignación por hijos: les dan la AUH, ahora agregan un plus, más las tarjetas de alimento... ¿cuánto les dan por cada hijo? Creo que algunos llegan a cobrar como 60000 pesos... ¿Y los jubilados somos el último orejón del tarro?, ¿es porque somos viejos que nos estamos por morir? No vaya a ser que se mueran ellos primero. Gracias por el espacio. Hace 60 años que compro el diario".

****

Ñandúes domesticados

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Leí sobre los ñandúes que los van a largar en su hábitat natural. Me parece una barbaridad porque son animalitos que no van a saber buscarse el alimento. Además, son mansos, porque se han criado entre personas y van a ser presa fácil de los cazadores. Ya en la última inundación, en un islote se encontraron ñandúes muertos. De gusto, los mataron y los dejaron tirados allí. Yo les pido que recapaciten. Aparte, en la Granja La Esmeralda están muy descuidados los animales. En el último invierno se murieron todos los monitos de frío y de hambre. Por favor, recapaciten porque este es un caso especial. Estos animalitos no van a disparar como los otros cuando intenten cazarlos".

****

Información útil

UNA USUARIA DE CABLE

"Tengo el cable que corresponde a mi barrio El Pozo. Hace unos días noté que en los distintos canales dejaron de publicar en pantalla los horarios de los programas y películas, donde en un recuadro salía qué programa estaban dando y el que le seguía con horario y todo. Y cuando uno veía una película, en un zócalo de abajo ponían sintéticamente de qué se trataba la película y de qué clase era, si comedia, drama, etc. ¿Por qué sacaron esa especie de servicio tan útil? Así uno podía guiarse en qué horario comenzaba una nueva película, el nombre, etc. Pido por favor que restituyan esa importante información. A todos los televidentes nos venía muy bien. Gracias por el espacio".